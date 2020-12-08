МОК запретил Лукашенко участвовать в мероприятиях Олимпийских игр

За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию было проведено у 446 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 108 из них.

На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 100 человек, 85 из них с подтвержденным диагнозом COVID-19. В тяжелом состоянии 15 человек, состояние здоровья 30 пациентов – средней степени тяжести.

В Гудаутской ЦРБ скончались 3 пациента: мужчина 1945 года рождения умер ночью 6 декабря, пациент 1958 года рождения скончался 5 декабря, также сегодня ночью в ковидном госпитале умерла женщина 78 лет. У всех пациентов была выявлена новая коронавирусная инфекция.

В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 35 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, в Гагрской ЦРБ - 34, в Очамчирской больнице - 27 пациентов.

В мобильном многопрофильном госпитале, развернутом на территории сухумского пансионата «Айтар», находятся 55 пациентов с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции. Состояние здоровья 52 пациентов – средней степени тяжести, в тяжелом состоянии 3 человека.

В мобильном госпитале скончалась пациентка 1938 года рождения, с диагнозом «новая коронавирусная инфекция тяжелого течения» и осложнением основного заболевания - внебольничная двусторонняя полисегментарная пневмония тяжелого течения. Несмотря на всю проводимую терапию, женщина скончалась 6 декабря от острой сердечно-сосудистой недостаточности.

По данным оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции,

общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 6619 человек. 91 летальный случай. Выздоровели 4845 человек.