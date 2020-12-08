Убийцу французского учителя в репортаже ЧГТРК назвали жертвой провокации

Абдуллах Анзоров, убивший учителя во Франции и на днях похороненный в Чечне, стал жертвой провокации, заявили 7 декабря в вечернем новостном выпуске на ЧГТРК «Грозный».

В репортаже с похорон Анзорова выступили его родственники. «Он не смог выдержать оскорблений в адрес пророка . Если бы они не спровоцировали, ничего и не было бы. Он сделал это, не выдержав оскорблений. Когда кто-то оскорбляет религию, всегда найдётся кто-то, кто отомстит, готовый отдать свою жизнь», – сказал Нурди Анзоров, дядя Анзорова.

Другой дядя - Сулейман Анзоров – добавил, что «не организуй они эту провокацию с религией, всего этого не было бы». С подобными же словами выступили и двое других родственников. Например, Зелимхан Анзоров завершил комментарий похвалой: «Когда мы слышим, о его действиях, о его поступках, он нам все больше нравится. Да благословит Аллах его джихад».

Также они поблагодарили руководство Чечни за помощь в транспортировке тела в республику.

Закадровый текст к репортажу также был полон похвал в адрес Анзорова, –​ отмечает Кавказ.Реалии.

«Абдуллах был богобоязненным юношей и не отличался никакой агрессивностью, как говорят родственники. И инцидент не произошел бы, если бы не открытое исламофобская провокация и давления на чувства верующих. Демонстрация карикатур, направленных против Пророка, побудило его на такой шаг», – сказал журналист ЧГТРК «Грозный» Алхазур Керимов.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, комментируя сюжет, сказал, что «государственные каналы дают разные точки зрения». Об этом сообщается в телеграм-канале радио «Маяк». При этом Песков отметил, что «эта точка зрения не может иметь ничего общего с той единственной точкой зрения, которая в данном случае может быть верной», то есть осуждением убийства.