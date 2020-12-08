«Сипаратизм» на сухумской набережной

Однодневная выставка «На что ты смотришь и что ты видишь?» была открыта на причале сухумской набережной в прошедшее воскресенье. На ней художник Архип Лабахуа представил свои арт-объекты и рисунки. Архип Лабахуа – пожалуй, один из самых необычных художников Сухума. Основное направление его творчества сосредоточено не вокруг живописи или скульптуры в классическом понимании этих практик; он создает арт-объекты, или инсталляции. Архип берет привычные нам предметы, пропускает их через собственное художественное восприятие мира, дополняя своими рисунками и фотографиями, и только затем показывает зрителю. В результате получается интересная комбинация обыденных предметов и творческих концепций. Именно это и можно было увидеть в прошедшее воскресенье на выставке «На что ты смотришь и что ты видишь?». Это было весьма маленькое арт-шоу (всего несколько инсталляций), к тому же оно длилось всего пять часов: с 12.00 до 17.00. Но присутствие Архипа Лабахуа и его постоянная готовность взаимодействовать с каждым зрителем, снова и снова проводя экскурсию по выставке, создавала особую атмосферу:

«Это небольшой набор образов, объектов; это то, что меня окружает дома и то, что я собрал воедино, размышляя над современностью. То есть тема – состояние современного мира и наши взгляды на него. Например, иногда в наши дни он невероятно выпуклый и перевернутый. Сумасшедшее, да, зрелище? Состояние и мира, и нас. Это стандарты стекол для оптических приборов: четыре разных стандарта, которые мы взглядом не видим, но они есть. И это, конечно, поражает, слабость увидеть взглядом разницу. Проблема ракурса – мы иногда смотрим на предмет, не понимая, что это. И вдруг оказывается, что это всего лишь лейка, а это всего лишь домик. Далее… непонятный пень, на котором какие-то работы кем-то могут прямо здесь проводятся. Но какие? Интересно представлять. Загадка без разгадки. То есть не зная хозяина невозможно понять, какого вида работы он делает. И устаревший, 2004 года, список, то есть, город в списке. И интересно сравнивать изменения, которые произошли с этим списком».

И только в конце своего рассказа Архип обратился к самому массивному объекту. Большая белая с золотым рама (в нее с одной стороной художник вставил зеркало, а с другой – рисунок, изображающий глаза) была подвешена в конце пирса к металлическому каркасу, возможно, некогда служившему каким-то практическим целям: «А там, с той стороны находится зеркало. Глаза, которые нарисованы, я использовал для того, чтобы задать вопрос: то, что ты видишь – это правда или может быть этого всего лишь отражение? Но отражение чего: тебя или чего-то иного? И когда вы стоите там, не видите своей головы, вы видите только тело, торс. То есть вопрос: на что ты смотришь и что ты видишь? Это лейтмотив этой небольшой выставки».

Один из посетителей выставки, журналист Сергей Арутюнов так отозвался об увиденном: «Сипа (Архип) – это гений места. Он необыкновенно креативный, образованный, чувствительный и чувствующий все изменения вокруг человек. И я думаю, что уже можно ввести понятие «сипаратизм» от слова «Сипа». То есть он прикасается к чему-то и создает артефакт. Так, из простых часов без циферблата делает безвременье, а из старой лупы сделал перевернутый мир. Ассоциаций у меня, наверное, нет. Эти объекты мне нравятся сами по себе, и я вижу прикладное значение его предметов».

Несмотря на то, что выставка «На что ты смотришь и что ты видишь?» была небольшой и недолгой, этот культурный опыт, по мнению зрителей, приятно разнообразил ландшафт их выходного дня. Тем более что в условиях пандемии и запрета на работу музеев, театров и концертных площадок, так не хватает культурных событий.