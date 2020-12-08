Обзор грузинской прессы

За нарушение правил изоляции и карантина правоохранители оштрафовали члена городского совета Самтредия. Мужчина 1973 года рождения, по сообщению правоохранителей, инфицирован коронавирусом, пишет информационное интернет агентство ambebi.ge.

«Инфицированный мужчина нарушил правила, покинул место самоизоляции и на личном автомобиле перемещался из Самтредия в Кутаиси. Правоохранители оштрафовали нарушителя на 2 тысячи лари», – сказано в заявлении МВД.

Ежедневно в Грузии фиксируются сотни нарушений ковид-ограничений. Лишь за прошедшие сутки было выявлено 705 таких фактов, пишет сайт «Грузия online». 106 человек были оштрафованы за нарушение правил изоляции и карантина. 599 – за нарушение правил ношения медицинской маски:

«Физические лица, нарушившие правила ношения маски, будут оштрафованы на 20 лари. Несоблюдение правил изоляции или карантина наказывается штрафом от 2 тысяч лари (для физических лиц), до 10 тысяч лари (для юридических лиц). Повторное же нарушение предполагает уголовную ответственность. МВД призывает граждан соблюдать установленные ограничения», – говорится в заявлении ведомства.

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Ассоциация книгоиздателей Грузии обращается к правительству с просьбой о помощи, пишет информационное интернет агентство netgazeti. Члены организации просят власти освободить их от налогов на время пандемии. Книгоиздатели жалуются на тяжелое финансовое положение, в котором сектор оказался еще после первого локдауна. Выбраться из кризиса им не удалось по сей день, утверждают представители ассоциации:

«В больших городах страны прекратили работу книжные магазины, из-за чего издательскому сектору будет нанесен дополнительный чрезвычайно большой ущерб. Несмотря на то, что разрешена онлайн-торговля, невозможно игнорировать тот период, в течение которого новые книги не издавались месяцами, а реализация существующих запасов значительно усложнилась. После первого закрытия финансовые потери составили 10 миллионов лари. Ожидается, что эта сумма значительно увеличится к концу года и достигнет отметки, когда сектор окажется перед серьезными вызовами», – сказано в письме Ассоциации книгоиздателей правительству Грузии.

Кризис обязательно скажется на производстве школьных учебников и их качестве, уверены авторы письма. Во избежание подобного развития ситуации необходимо в кратчайшие сроки оказать финансовую помощь издательствам и книжным магазинам, освободить сектор от налога на прибыль, в период пандемии и в ускоренном режиме открыть книжные магазины, пишут авторы письма.

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«Как повлияла пандемия на стоимость и количество присылаемых из-за рубежа посылок», – статью под таким заголовком публикует информационное интернет агентство BusinessPressNews. На эту тему с изданием говорил директор одной из грузинских компаний, занимающихся перевозом посылок, Георгий Капанадзе:

«Вообще, стоимость повысили авиакомпании, поскольку перевозчиков на рынке осталось мало, а спрос достаточно высокий. С марта текущего года стоимость за 1 килограмм выросла на 1,5 доллара, то есть, теперь один килограмм посылки стоит 9 долларов. Сейчас предновогодний период и, как правило, эти дни очень загружены, но сейчас этого не чувствуется. По сравнению с прошлым годом наблюдается снижение количества посылок. Мы ожидаем, что после снятия ограничений объем резко увеличится».

Но в целом, в определенные месяцы текущего года наблюдался рост активности людей, выписывающих товары из-за границы. Например, в дни «черной пятницы» (с 27 ноября) было заказано на 60-70% больше посылок, чем это было в предыдущие годы в это же время, говорит респондент издания.