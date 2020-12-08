Кинотеатр «Руставели» уходит под землю

Тбилисский кинотеатр «Руставели» может быть превращен в гостиницу. Согласно замыслу, кино останется, правда для кинозалов, по задумке, отведены только нулевой и минус первый этажи. Кроме того, планируется надстройка еще одного этажа.

Согласно проекту, на 1, 2, 3, 4 и 5 (которого пока не существует) этажах будут размещены гостиничные номера и подсобные помещения. На четвертом помимо них – кинобар, лаундж и терраса. Два кинозала – один, вмещающий 104 человека и второй, рассчитанный на 165-170 зрителей – планируется разместить на минус первом и нулевом этажах здания. В вестибюле проектом обещаны киномузей, «кинобиблиотека с функцией кафе» и небольшой ресторан около кинозала. Авторы проекта пишут, что кино – основная движущая сила проекта, а остальные функции, которые приобретет здание, служат улучшению его функционирования.

При этом, по замыслу, планируется надстройка еще одного этажа – конструкции, выполненной из меди и нержавеющий алюминиевой сетки. Авторы так объясняют это решение:

«Так как масштаб проспекта Руставели ощутимо изменился, и это в свою очередь повлияло на историческое здание кинотеатра Руставели, оно будто бы потерялось рядом с новым Музеем современного искусства. Исходя из этого представлено архитектурное решение – мы полагаем, что эта эклектика, слияние нового и старого, придаст еще больше красок историческому зданию кинотеатра – она выводит на передний план ту экспрессию и драматургию, которые, разумеется, свойственны искусству кино», – сказано в пояснительной записке, прилагаемой к проекту.

Здание кинотеатра Руставели было построено в 1939 году по проекту архитектора Николая Северова – в месте, где ранее располагалась церковь, а потом гауптвахта. Это был один из первых кинотеатров советской эпохи, говорит Тамар Амашукели – одна из тех искусствоведов, которые жестко критикуют намерение владельцев здания провести изменения такого толка. По ее словам, ценность этого здания настолько велика, что его уничтожение, а именно так она расценивает этот проект – равносильно преступлению.

«Когда я говорю об уничтожении, я имею в виду, как нарушение функции здания, так и его архитектурных характеристик, которые последуют за этой очень плохой реконструкцией, адаптацией и надстройкой. Как известно, в результате этой реконструкции фактически останется две стены, а за ними будет образована совершенно новая структура. А это запрещено законом о памятниках культурного наследия, в нем сказано, что все действия, в результате которых памятник теряет его основные характеристики – недопустимы».

При этом, продолжает искусствовед, одна из этих основных характеристик – это функция здания: оно изначально было задумывалось как кинотеатр, который впоследствии стал частью памяти города и горожан.

«В Тбилиси было очень много кинотеатров, но, к сожалению, фактически сохранились всего два, функция которых не изменилась. Это – «Аполло» и «Руставели». И именно эта функция для кино «Руставели», для его архитектора была определяющей, он выстроен по ней (…) Несмотря на то, что владелец говорит, что сохранит кинотеатр, на практике мы получим гостиницу с 96 номерами и двумя кинозалами, которые по большей части будут выполнять функцию конференц-залов, где возможно иногда будут показывать кино, а может и не будут».

В 2018 году кинотеатр «Руставели» закрылся на реконструкцию. В 2019-м архитектурная служба мэрии утвердила эскиз, представленный акционерным обществом «Кинотеатр Руставели». На основании этого эскиза, сейчас в ноябре на рассмотрение был внесен полный проект реконструкции и адаптации здания. Решение по заявке предположительно должно быть вынесено в ближайшем будущем.