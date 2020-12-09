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Подготовка к военному параду в Баку (фотогалерея)
2 часа(-ов) назад
10 декабря в Баку состоится военный парад, посвященный окончанию конфликта в Нагорном Карабахе
1
Парад пройдёт в центре Баку, на площади Свободы (Азадлыг)
2
В нём примут участие более трёх тысяч военнослужащих
3
Будет продемонстрировано до 150 единиц техники, в том числе ракетные установки и системы противовоздушной обороны
4
Будут представлены дроны-камикадзе и другие виды БПЛА
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Подготовка к военному параду в Баку (фотогалерея)
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