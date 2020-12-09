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Подготовка к военному параду в Баку (фотогалерея)

10 декабря в Баку состоится военный парад, посвященный окончанию конфликта в Нагорном Карабахе
Парад пройдёт в центре Баку, на площади Свободы (Азадлыг)
1 Парад пройдёт в центре Баку, на площади Свободы (Азадлыг)
В нём примут участие более трёх тысяч военнослужащих
2 В нём примут участие более трёх тысяч военнослужащих
Будет продемонстрировано до 150 единиц техники, в том числе ракетные установки и системы противовоздушной обороны
3 Будет продемонстрировано до 150 единиц техники, в том числе ракетные установки и системы противовоздушной обороны
Будут представлены дроны-камикадзе и другие виды БПЛА
4 Будут представлены дроны-камикадзе и другие виды БПЛА

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