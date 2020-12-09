Обзор югоосетинской прессы

На этой неделе Парламенту Южной Осетии исполняется 30 лет. 9 декабря 1990 года впервые прошли выборы в Верховный Совет. Газета «Республика» отмечает эту дату статистическим обзором состава парламента за все эти годы. «За все годы парламентаризма Южной Осетии были испробованы все возможные формы избирательной системы: мажоритарная, смешанная, пропорциональная. В первых трех случаях выборы проводились по одномандатным округам. Вслед за этим выборы проходили по смешанной системе. Затем депутаты стали избираться исключительно по партийным спискам. Последние выборы вновь были проведены по смешанной системе», – рассказывает автор.

Что касается распределения депутатского корпуса по половой принадлежности, то оно явно не в пользу женщин. На все 30 лет депутатами становились только 25 женщин, то есть на восемь депутатов-мужчин приходилась одна женщина. В конце автор статьи выводит среднестатистический портрет депутата парламента Республики Южная Осетия: «Это мужчина, 46-47 лет, осетин, с высшим образованием, служащий, житель города Цхинвал, военнообязанный, обладатель правительственных наград. Он женат, имеет двоих детей», – пишет «Республика».

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Газета «Южная Осетия» пишет о возобновлении строительства лесокомбината в Южной Осетии. Несколько дней назад в Цхинвале состоялась встреча представителей российской компании-инвестора с руководством республики. Собравшиеся отметили, что как только ситуация с пандемией COVID-19 станет благоприятной, сразу же возобновится строительство современного деревообрабатывающего предприятия близ югоосетинской столицы, пишет газета со ссылкой на президента ТПП РЮО Алана Алборова.

«Предприятие будет производить евродоску, мебельные заготовки и паркетную доску для экспорта в Сирию и Россию. Изначально ее объемы составят 1 тыс. кубометров. Впоследствии их планомерно увеличат до 2, а затем и до 3 тыс. кубометров в месяц. С началом работы предприятия появится более семидесяти рабочих мест», – приводит издание цифры.

В качестве сырья на предприятии будут использовать только бук. Произрастающие на территории республики редкие породы деревьев – хвойные, орех, каштан и т.д. – останутся неприкосновенными. С этой целью власти республики установили ежегодный лимит объемов заготовки предприятием сырья – 30 тысяч кубометров бука.

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Блогер Алан Парастаев делится своими наблюдениями за акцией протеста, которая шестой днеь продолжается на центральной площади Цхинвала. Он подсчитал, что сотрудников силовых структур, которые дежурят на площади, в среднем больше, чем протестующих. «То есть около сотни, да, сотрудников органов, но наших граждан, которые регулярно наблюдают за бастующими. По сути, участвуют в митинге, по крайней мере, присутствуют на нем. Хотят того или нет слышат их мнение, слышат отзывы прохожих, в том числе и о своем начальстве. Какие мысли это все порождает у них самих, как они объясняют себе, что они сами делают в эти зимние дни и ночи под небом Цхинвала? Кого и от чего они охраняют с «калашниковыми» наперевес? С какой целью устроила власть это невольное участие в акции протеста, для сотрудников правоохранительных органов?», – задает вопросы блогер.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия