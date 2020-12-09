Бюджет-2021: Абхазию ждет «очень напряженный финансовый год»

Сегодня парламент Абхазии принял в первом чтении проект закона о государственном бюджете республики на 2021 год. При формировании параметров главного финансового документа учитывалось влияние COVID-19 на экономику страны. Дефицит бюджета составит 123 миллиона рублей.

Краткий доклад о проекте госбюджета Абхазии на 2021 год представил вице-премьер, министр финансов Владимир Делба. Общий объем госбюджета по доходам составит около 10 миллиардов 590 миллионов рублей, по расходам – чуть более 10 миллиардов 700 миллионов рублей. Размер запланированного дефицита – немногим более 123 миллионов рублей. Финансовая помощь России в будущем году составит более 3 миллиардов 949 миллионов рублей.

Представляя параметры финансового плана, Владимир Делба дал свой прогноз на будущий год: «2021 год – мы предполагаем, что он будет достаточно сложным для бюджетной системы. Не хотелось бы говорить, что будет особым потрясением. Но с учетом того, как исполняется бюджет текущего года, мы все-таки ждем очень напряженный финансовый год».

По словам министра, проект бюджета предусматривает начатое с 2015 года повышение заработной платы отдельным категориям работников бюджетной сферы. В расходной части республиканского бюджета предусмотрены общие межбюджетные трансферты, направляемые в местные бюджеты в объеме 1,2 миллиарда рублей. Сумма выше, чем в прошлом году. Это связано с тем, что изменен показатель фонда оплаты труда.

На развитие сельского хозяйства предусматривается 100 миллионов рублей. 40 миллионов рублей направят на защиту населения от коронавирусной инфекции. Государство продолжит финансировать программу по улучшению жилищных условий для молодых семей.

На поддержку малого и среднего бизнеса выделят 50 миллионов рублей. При этом на 100 миллионов рублей сократят расходы на содержание органов государственного управления.

Председатель Комитета по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам Натали Смыр отметила, что параметры госбюджета подробно обсуждались на комитетском заседании. Она отдельно затронула вопрос изменения в структуре доходов. Доходы госбюджета на будущий год вырастут на 755 миллионов рублей по сравнению с текущим годом. Произойдет это за счет помощи Российской Федерации, при этом собственные доходы из-за пандемии останутся на прежнем уровне.

«Сокращение (собственных) доходов было обусловлено тем, что граница была закрыта (российско-абхазская). Сейчас мы точно понимаем и знаем, что граница в 2021 году закрыта не будет. Поэтому предусматриваем, что мы дойдем до уровня 2020 года по доходам.

Леонид Чамагуа, депутат: Мы закладываем наихудший сценарий, хотя надеемся, что будет лучше?

Натали Смыр: Да, не совсем наихудший, но он более адаптирован.

Леонид Чамагуа: Сокращение собственных возможностей – это худший сценарий.

– Да, это худший, конечно!» – согласилась Натали Смыр.

На проведение ремонтно-строительных работ заложено всего 100 миллионов рублей, хотя потребность составляет 600 миллионов рублей. К тому же есть задолженности перед строителями, сообщила Натали Смыр. Всего 50 миллионов рублей планируют выделить на развитие предпринимательства. Она отметила, что эта сумма «вообще ни о чем».

Депутат Леонид Чамагуа поинтересовался, будет ли оказана поддержка независимым СМИ. Натали Смыр ответила:

«Этот вопрос отсутствует, ко второму чтению мы как раз будем это обсуждать. Я думаю, что шаг доброй воли, как мы всегда это делали, мы это осуществим, – пообещала она.

Батал Табагуа, депутат: Они же независимые.

Натали Смыр: Знаете, много независимых мы сегодня финансируем из бюджета и не только СМИ.

– Давайте всех вычеркнем, независимых оставим», – предложил Табагуа.

Натали Смыр уточнила, что ко второму чтению некоторые цифры госбюджета можно будет изменить.

Представитель президента Джансух Нанба, в свою очередь, заявил, что никто не ожидает, что следующий год будет простым: «Понимая все сложности и трудности, с которыми мы можем столкнуться, в этом проекте мы по максимуму пытаемся заложить деньги и на борьбу с COVID-19, и на развитие различных направлений отраслей в виде целевых программ. Этот принцип перехода на программно-целевой метод расходования бюджета, он и на сегодняшний день остается актуальным и является одним из самых приоритетных видов расходования бюджетных средств в целом».

Проект главного финансового документа страны принят в первом чтении. 25 депутатов проголосовали «за», один – воздержался.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия