Депутат со знаком качества, или 30 лет первого созыва

Ровно 30 лет назад были проведены первые выборы в Верховный Совет Южно-Осетинской Советской демократической Республики. С тех пор здесь 9 декабря чествуют депутатов Верховного Совета, или, как их еще называют парламента первого созыва, которые пользуются особым уважением.

Депутат парламента первого созыва или, если точнее, Верховного совета – это неформальное почетное звание. Быть депутатом всех прочих созывов, конечно, тоже престижно, но все же депутаты первого созыва им не чета – это все-таки люди с особым статусом. Почему это так, я попросил объяснить депутата с этим статусом Тимура Цхурбати.

«Первый парламент попал в самое полымя: развал СССР, противостояние с Грузией. Страшно. До этого что означало быть депутатом? Только привилегии. Статус формальный, никакой ответственности, все решали партийные органы. И вдруг партийное руководство исчезает и депутаты оказываются на острие проблем. Вдруг стало рискованно быть депутатом. Физически рискованно. Никто не знал, чем это все закончится, надо было брать ответственность на себя…. И депутаты стали разбегаться, причем не только грузины, но и многие осетины тоже смылись, и понадобилось проводить довыборы. Я избирался из Джавского района, где восемь сел только моих однофамильцев. Там грузин никогда не было, но, тем не менее, депутат куда-то исчез. Вот меня и выбрали на безальтернативной основе.

– И все-таки, почему к депутатам того созыва такое подчеркнутое отношение?

– Депутаты брали на себя ответственность. Они многим рисковали. Могла вернуться Советская власть, тогда они шли в тюрьму. Могли победить грузины, тогда их не то что в тюрьму посадить, могли просто перестрелять. Никто же не знал, что вот так все сложится. И еще одним момент – люди не получали денежных вознаграждений, работали бесплатно. То есть ты сам себе на ровном месте создавал проблемы. Все это знают и ценят. Это ведь не так давно было, у большинства жителей это на памяти».

Заседания Верховного Совета – это были открытые парламентские слушания, на которые с улицы мог зайти любой желающий, и люди шли в парламент, где у них на глазах творилась их история. Даже зимой в неотапливаемом зале заседаний народу собиралось много.

С годами заксобрание из института народовластия, из народного вече, превратилось в полезное приложение к исполнительной власти. И в инструмент легитимации ее явных злоупотреблений. Так было, например, в истории со Спецсчетом, на который поступали пожертвования со всего мира в помощь южным осетинам, пострадавшим от августовской войны. Эти деньги предназначались погорельцам для покупки одежды и предметов первой необходимости, для больных и т.д. Всего около одного миллиарда рублей. Но до населения это деньги не дошли, решениями парламента они были розданы привилегированным товарищам в виде необеспеченных, а значит необязательных к возврату кредитов.

Я попросил политолог Дину Алборову объяснить, по какой причине парламент так изменился, отчего, фигурально выражаясь, перешел в новое агрегатное состояние. Говорит Дина Алборова:

«В чем отличие первого созыва от последующих? Первое – это контекст, в котором эти парламенты работали. Первый созыв работал в контексте конфликта, депутатам нужно было принимать судьбоносные решения, нужно было создать базу для дальнейшего государственного строительства. Второе – люди чувствовали свою сопричастность и к принятию политических решений и к решению собственной судьбы. Это важно. Потом уже такого уже не было. Еще одно значительное отличие – первый созыв работал в парламентской республике, а последующие – уже при президентской форме правления, в рамках которой роль парламента стала падать. Вот это те три важных, на мой взгляд, обстоятельства, которые отличают первый созыв от последующих».

Президенты захлопнули двери парламента, сессии стали закрытыми, их даже перестали транслировать по ТВ. Политика перестала быть публичной, парламент из площадки для политических дискуссий, превратился в малопонятное предприятие. Говорит Дина Алборова:

«Мне кажется, сейчас вообще нет понимания, что такое парламент. Это не только законодательный орган. Это большая дискуссионная платформа. Об этом почему-то забывают. Ведь в парламенте встречаются разные политические силы, и именно в их полемике рождаются важные решения для страны. Почему сейчас народ несколько оживился? Потому что нынешний парламент вдруг оказался площадкой для дискуссий, появились иные точки зрения. Депутаты, наконец, повернулись лицом к избирателю, и это зародило надежду, что теперь, может быть, что-то изменится».

Подвижки в парламенте отмечает и Тимур Цхурбати. По его мнению, это оживление дает надежду:

«У нас появились депутаты, которые борются против беззакония. Надеюсь, у них получится, потому что когда народ сам начинает бороться, то может случиться что-то непредвиденное. Я участвовал в нескольких революциях и жалею об этом. Даже сейчас, в такой критической ситуации, нам не нужны революции, – это вредно для маленького народа. Нам нужно эволюционно выходить из этой ситуации».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия