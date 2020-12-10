Эрдоган предложил создать «платформу шести» на Южном Кавказе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что на Южном Кавказе можно создать «платформу шести» для развития сотрудничества между государствами. По его словам, этот вопрос поднимался во время его встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

«Мы сегодня с моим братом обсуждали возможность создания платформы из шести стран - Азербайджана, Турции, России, Ирана, Грузии и при желании - Еревана, Армении. Это было бы хорошим сотрудничеством для развития региона», - сказал Эрдоган на пресс-конференции в Баку.

Он подчеркнул, что Анкара выступает за мир в регионе. Эрдоган также заявил о готовности «открыть двери для Армении». Кроме того, президент Турции указал на конструктивную роль Владимира Путина в урегулировании карабахского конфликта, сообщает РИА Новости.