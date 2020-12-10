Футбольный клуб «Ахмат» попал в санкционный список США

США внесли российский футбольный клуб «Ахмат» из Чечни и фонд Ахмата Кадырова в санкционный список по «акту Магнитского». Об этом сообщается на сайте американского Минфина.

Под санкции также попали бойцовский клуб «Ахмат», компании «Чеченские минеральные воды» и «Мегастройинвест», а также промоутерская компания Absolute Championship Akhmat, проводящая бои по смешанным единоборствам. Власти США наложили индивидуальные ограничения на лиц, которых связывают с Рамзаном Кадыровым.

Великобритания в четверг ввела санкции в отношении главы парламента Чечни Магомеда Даудова, бывшего главы полиции Аргуна Аюба Катаева и первого замминистра МВД по республике Апти Алаудинова. Ограничения также введены против специального отряда «Терек». Санкции были введены из-за нарушения прав ЛГБТ в Чечне.