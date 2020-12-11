Южнокорейский режиссёр Ким Ки Дук умер от COVID-19

Южнокорейский режиссёр Ким Ки Дук умер в Латвии в ночь на 11 декабря за две недели до своего 60-летия. Перед смертью он был госпитализирован с коронавирусной инфекцией нового типа. Об этом сообщает издание Delfi.

Ким родился в 1960 в деревне, учился в сельскохозяйственной школе, пять лет служил в морской пехоте, после был художником и сценаристом. Получив несколько сценарных наград, в 1996 году дебютировал как режиссёр.

Снял 31 картину, самыми известными из которых сталь "Пьета", за которую он получил "Золотого льва" Венецианского кинофестиваля в 2012 году, "Самаритянка" (2004), за которую был награждён "Серебряным медведем" Берлинского фестиваля, "Весна, лето, осень, зима… и снова весна" (2003), "Плохой парень" (2001).

В 2017 году южнокорейская актриса, имя которой не раскрывается, обвинила режиссёра в сексуальном насилии. Он подал на неё в суд за клевету, но в октябре 2020 проиграл дело, сообщало агентство "Рёнхап".

Ким приехал в Латвию 20 ноября, а с 5 декабря не выходил на связь, — рассказал изданию "Делфи" режиссёр Виталия Манский. По данным издания, корейский режиссёр планировал поселиться в Юрмале, но не пришёл на встречу о покупке дома.