Transparency International рассказала о захватывающей «Мечте»

Организация «Международная прозрачность» подвела итоги 8 лет пребывания у власти «Грузинской мечты». Все эти годы представители НПО неоднократно заявляли о неформальном правлении в стране и теперь готовы объяснить, почему считают Грузию «захваченным» государство или нет.

Захват государства – это «ситуация, в которой отдельные люди или группы людей, наделенные властью внутри или за пределами страны, используют коррупцию для того, чтобы подстроить государственную политику, правовую среду и экономику под свои частные интересы», – поясняют в НПО «Международная прозрачность – Грузия» (Transparency International). И сегодня налицо все признаки того, что государство захвачено олигархом Бидзиной Иванишвили, утверждают в организации.

«Исполнительная власть Грузии полностью находится под влиянием одного человека. Упразднены демократические механизмы сдерживания и противовесов, что является результатом ослабленного парламентского надзора и неофициальной сделки, заключенной между правящей партией и группой людей, полностью контролирующих судебную власть. Бидзина Иванишвили, не занимавший в течение многих лет никакой официальной государственной должности и не подотчетный перед обществом, сумел успешно поставить основные государственные институты Грузии, включая формально независимые органы, на службу своим бизнес-интересам и личной безопасности», – сказано в отчете организации.

На протяжении лет на ведущие должности в органах исполнительной власти назначаются лояльные Бидзине Иванишвили люди, некогда работавшие на него, пишет Transparency International. Среди них экс-премьеры Ираклий Гарибашвили и Георгий Квирикашвили, а также бывший вице-премьер Дмитрий Кумсишвили, занимавшие разные посты в «Карту банке»; министр внутренних дел Вахтанг Гомелаури и начальник Особой службы государственной охраны Анзор Чубинидзе, которые некогда возглавляли охрану Иванишвили; экс-генеральный прокурор Шалва Тадумадзе был личным юристом олигарха; Григол Лилуашвили, глава СГБ и министр инфраструктуры Майя Цкитишвили работали на разных позициях во многих компаниях, принадлежащих председателю «Грузинской мечты», а министр здравоохранения Екатерина Тикарадзе была директором частной больницы, финансируемой фондом «Карту».

Тему, поднятую Transparency International, сегодня подхватили и другие неправительственные организации, например, представительница НПО «Останови коррупцию» Кети Энукидзе заявила:

«Сегодня высокие государственные посты занимают люди, которые представляют собой круг приближенных к одному человеку, который как Падишах правит страной. У этих людей нет никакой квалификации, они не заложили ни одного кирпича в дело построения этой страны, это люди, которые сами не знают, что нужно делать и что для этого необходимо».

Назначение и отставка перечисленных людей указывают на то, что эти решения были приняты лично Бидзиной Иванишвили, зачастую даже в обход юридических процедур, говорится в документе. Причем, многие нынешние и бывшие члены «Грузинской мечты» открыто заявляли о этом, напоминает доклад:

«Например, действующий министр обороны и бывший премьер-министр Ираклий Гарибашвили так описал процесс смены премьер-министров в последние годы: «В реальности власть, мандат принадлежит господину Бидзине. Об этом забывают все».

И эту власть, по утверждению представителей Transparency International, Бидзина Иванишвили использует для масштабного подкупа избирателей, преследования политических оппонентов и бизнесменов, «несогласных с правилами игры», диктуемых олигархом, защиты неформальных представителей власти и установления контроля над прибыльными секторами бизнеса. При этом власти, под руководством Иванишвили, закрывают глаза на преступления коррупционной направленности, совершаемые высокопоставленными чиновниками, преследуют критически настроенные СМИ и подавляют гражданские протесты, говорится в докладе организации. Все это – явные признаки захвата государства, резюмируют в организации. Примеров подобной оценки власти крайне мало, утверждает политолог Гела Васадзе:

«На моей памяти… он (термин «захват государства») употреблялся в отношении Плахотнюка – олигарха у которого было серьезное политическое влияние в Молдавии, до какого-то периода он контролировал практически все ветви власти и даже все политические партии. В этом плане Грузия и Молдова были очень похожи. Но вообще в Грузии происходит нормальный, даже исторический политический процесс формирования демократического государства. То, что мы переживаем этот этап, на самом деле хорошо. Сейчас было бы комфортно политикам и обществу принять эту реальность и не обращать на нее внимания, однако то, что мы сейчас говорим – что мы с этим больше мириться не можем – это хорошая новость».

НПО «Международная прозрачность – Грузия» представляет собой «политический тренд, который находится на одной волне» с новой администрацией Соединенных Штатов, считает Гела Васадзе и это повод для властей Грузии прислушаться к сигналу, подаваемому неправительственным сектором. А в Transparency International, тем временем говорят, что для дальнейшего демократического развития в Грузии должна быть задействована эффективная антикоррупционная политика.