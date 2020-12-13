ЕС выделил Грузии почти полмиллиарда долларов на борьбу с пандемией

Европейский Союз мобилизовал уже около 1,5 миллиарда лари (457,4 миллиона долларов) для помощи Грузии в борьбе с пандемией COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе представительства ЕС в Грузии.

Почти 2/3 от всей суммы представлены в виде гранта, а остальная часть – это льготный кредит. Как отмечается, это один из самых высоких показателей помощи ЕС иностранной стране, – пишет «Новости-Грузия».

Большая часть средств – около 1 миллиарда лари (почти 305 миллионов долларов), предназначена для:

Поддержки усилий правительства Грузии по укреплению кризисной группы COVID-19, разработки антикризисного экономического плана, новых программ регионального развития и развития сельского хозяйства;

Обеспечения макроэкономической устойчивости страны.

В целом помощь ЕС подразумевает конкретные инициативы в следующих областях: социальной, экономической и сфере здравоохранения. Представительство перечислило уже реализованные или начатые проекты.

Здравоохранение

В сотрудничестве со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) закуплено примерно 2 миллиона единиц медицинской спецодежды. Речь идет о различных средствах индивидуальной одежды, используемых как в больницах, так и в лабораториях;

ВОЗ провела тренинги для медперсонала и провела кампанию по информированию о COVID-19 в регионах.

Социальная сфера

Финансирование организации гражданского общества для дальнейшей помощи наиболее уязвимым группам, включая людей с ограниченными возможностями, жертв семейного насилия, одиноких пенсионеров, детей и внутренне перемещенных лиц.

Экономическое восстановление

Содействие крупному бизнесу для получения кредитов в размере более 200 миллионов лари. Ссуды будут доступны в местных банках с помощью таких партнеров, как Европейский инвестиционный банк (EIB), Европейский банк реконструкции и развития (EBRD) и Немецкий кредитный банк реконструкции (KfW);

Более 60 миллионов евро планируется выдать в качестве грантов в рамках текущих общеевропейских проектов по всей Грузии. Подразумеваются инициативы по стимулированию экономической активности в сельском хозяйстве, туризме, профессиональном образовании.

Кроме того, в рамках текущих проектов ЕС оказывает правительству Грузии политические консультации, дополнительно увеличивая адресную помощь. Грузия также имеет доступ к региональным фондам ЕС для обеспечения оборотного капитала, торгового финансирования и облегчения бремени заимствования.

«Поддержка ЕС зависит от условий прозрачности и подотчетности государственных расходов, защиты прав и гендерного равенства», – отмечено в заявлении представительства.