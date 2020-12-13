Международный уголовный суд завершил изучение ситуации в Украине

Прокурор Международного уголовного суда в Гааге Фату Бенсуда 12 декабря объявила о завершении предварительного изучения ситуации в Украине.

Оно было инициировано 24 апреля 2014 года на основании первоначального специального заявления правительства Украины о признании юрисдикции Суда. Во втором заявлении, поданном властями Украины в 2015 году, содержалась просьба изучить преступления, предположительно совершенные на территории Украины после 20 февраля 2014 года.

Прокурор МУС заявила в субботу, 12 декабря, что на протяжении всего предварительного изучения её Канцелярия опиралась на сотрудничество со стороны органов власти Украины. Суд получал, в частности, подробную информацию о расследованиях и судебных разбирательствах на национальном уровне в отношении преступлений, подпадающих под юрисдикцию МУС.

Канцелярия прокурора пришла к выводу, что есть дела, которые могут быть приняты к производству.

Прокурор Фату Бенсуда, в частности, заявила:

"Ориентируясь на проведение новых расследований в рамках независимого и беспристрастного осуществления нашего мандата, я рассчитываю на конструктивное взаимодействие и сотрудничество с правительством Украины и, я надеюсь, с правительством Российской Федерации – чтобы определить, как наилучшим образом обеспечить выполнение правосудия".