«Таймс»: возможно, была «вторая попытка» отравления Навального

Кремль сделал вторую попытку отравить Алексея Навального после того, как провалилась первая попытка. Вторая доза яда, предположительно, должна была попасть в организм жертвы непосредственно перед вылетом спецсамолёта с пациентом из Омска в Берлин. Западные СМИ обратили внимание на публикацию британской газеты The Times. Издание первым сообщило о "втором покушении", ссылаясь на данные спецслужб.



Алексей Навальный впал в кому на борту самолёта, вылетевшего 20 августа из Томска в Москву. Пилоты, следуя инструкции о порядке действий при необходимости оказать пассажиру неотложную помощь, посадили самолёт в ближайшем аэропорту - в Омске. Бригада скорой помощи, ввела пациенту атропин в качестве антидота против яда. Позднее, как выяснили независимые европейские лаборатории, сертифицированные ОЗХО, было установлено, что ядом была разновидность боевого нервно-паралитического вещества "Новичок".

The Times пишет, что, по всей вероятности, антидот, срочно введённый Навальному после экстренной посадки в Омске, защитил пациента и от второго покушения на его жизнь.

"Этот атропин спас ему жизнь", заявил корреспонденту Times бывший командующий британского специального подразделения по борьбе с химическими, биологическими, радиационными и атомными средствами массового поражения.



The Times отмечает, что российские спецслужбы могли воздействовать на врача, лечившего Навального в Омске. К такому выводу специалисты приходят, анализируя высказывание врача о том, что пациент страдает не столько от отравления, сколько от нарушения обмена веществ.

Как сообщает "Немецкая волна", источники в спецслужбах Германии, считают, что лица, готовые пойти на убийство, решили воспользоваться появившейся возможностью для второго покушения с применением смертельного нервно-паралитического вещества.