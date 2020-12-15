Обзор грузинской прессы

Сухумское «Динамо» из Сухуми против тбилисского «Динамо Сухуми» – футбольный матч, которому не суждено состояться. Несколько дней назад информационный портал livepress опубликовал интервью с президентом сухумского «Динамо» из самопровозглашенной республики Абхазия Астамуром Адлейба, с которым журналисты обсудили вопрос: можно ли организовать подобную встречу?

«Ко мне обратился Мераб Костава с предложением принять участие в турнире на приз Виталика Дараселия в Тбилиси, на что я ответил, что это невозможно. В ходе разговора мы обсуждали возможность встречи на нейтральном поле, например, в Ереване или в Турции. По предложению Костава, к разговору подключился его друг Ираклий. Мое предложение – встретиться на детском турнире любого возраста, например, в Ереване. Встреча профессиональных команд из Абхазии и Грузии, думаю, пока не представляется возможной», – цитирует Адлейба livepress.

Разговоры на эту тему главный тренер тбилисского «Динамо Сухуми» Давид Тактакишвили называет провокацией. В интервью информационному интернет-агентству netgazeti он сказал:

«Связались с одним грузинским экспертом… не сомневаюсь в его патриотизме и желании наладить отношения между нами, но его обманули. С их стороны (со стороны представителей клуба «Динамо» из Абхазии) это был провокационный шаг. В природе нет двух сухумских «Динамо», есть только один – признанный Федерацией футбола Грузии, а также UEFA и FIFA. Игра любой грузинской команды с сепаратистской означает их косвенное признание. До тех пор, пока мы существуем, мы не допустим подобного прецедента, это нанесет вред не только клубу, но и интересам государства».

Впрочем, Давид Тактакишвили предлагает определенное сотрудничество абхазским футболистам и тренерам: «Если они хотят развиваться, пусть интегрируются в наш клуб, я подтверждаю нашу готовность всячески помочь им в этом», – говорит тренер. По его утверждению, этим предложением уже воспользовались многие абхазские футболисты (их имен Тактакишвили не называет), которые сегодня играют за тбилисский клуб.

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Появятся ли новые лица в новом правительстве? С таким вопросом журналисты телекомпании «Мтавари» обратились к депутатам от большинства, впрочем, ответы им получить не удалось. Пока известно лишь то, что на пост премьер-министра «Грузинская мечта» выдвигает Георгия Гахария, как будут распределены остальные места в кабинете министров, представители правящей партии не говорят. Между тем, журналисты телекомпании поинтересовались мнением оппозиции на этот счет. Эка Беселия, лидер политического объединения «Эка Беселия – за справедливость», сказала:

«После фальсификации выборов, мне кажется, уже не интересно ждать каких-то перестановок. Эти люди развлекаются своей властью, делят между собой роли, на все эти процессы мы должны смотреть как на что-то мимолетное».

Член «ЕНД – Сила в единстве» Нато Чхеидзе в интервью «Мтавари» заявила:

«Не имеет значения, каким будет состав правительства, какие имена и фамилии назовут, поскольку все решения все равно будет принимать Иванишвили, и его приказы будут исполнять люди с разными именами и фамилиями».

Между тем, среди главных кандидатов на выбывание из кабинета министров телекомпания «Мтавари» называет и.о. министра здравоохранения Екатерину Тикарадзе и министра экономики страны Натию Турнава. Пост министра юстиции займет экс-заместитель Теи Цулукиани Гоча Лорткипанидзе, предполагают журналисты телекомпании.

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«Грузинские рестораны пытаются выжить», – статью под таким названием публикует газета «Резонанси». Сейчас представители этого бизнеса подстраиваются под новые реалии, обусловленные пандемией, и сталкиваются с новыми проблемами, утверждают рестораторы. Около 40 владельцев подобных заведений отправили письмо и.о. министра экономики Натии Турнава и бизнес-омбудсмену, в котором описали все свои проблемы. Один из рестораторов Леван Кокиашвили в интервью изданию сказал:

«Поварам приходится оставаться до утра, поскольку им не выдают пропуска (которые позволили бы им передвигаться во время комендантского часа). До 5 утра им приходится спать на стульях и столах. А в вечерние часы мы – руководители ресторанов – сами развозим заказы, чтобы выжить».

Как утверждает респондент издания, компании, занимающиеся доставкой, требуют от 25 до 30% от стоимости заказа, из-за чего нанимать их не представляется возможным. Облегчить положение служащих ресторанного сектора могут пропуска, считает Леван Кокиашвили, впрочем, и это не гарантирует того, что многие заведения полностью не обанкротятся в ближайшие месяцы.