Мэр Тбилиси взялся за Африку

Задержаниями и травмами закончился демонтаж незаконных построек в тбилисском районе Африка. В мэрии заявляют, что имела место попытка присвоения госимущества. А люди, построившие дома, говорят о тяжелом социальном положении и утверждают, что чиновники обещали узаконить их постройки.

С утра в Африке была мобилизована тяжелая техника и полиция. Бульдозеры прошлись по более чем 10-ти постройкам. Люди, чьи дома попали под снос, утверждают, что их заранее не предупредили о предстоящем демонтаже. Часть из них пытались помешать сносу – в ходе противостояния населения с полицией были задержаны более 10 человек, некоторые из них получили травмы.

«У меня четверо детей. Я оболью себя бензином и сожгу. У меня ни в городе (жилья нет), ни в деревне. Я умер уже, что я могу сделать? Разве я могу с ними тягаться? Мне дважды оперировали позвоночник, у меня диабет, я социально незащищен, с четырьмя детьми, бездомный! Что я могу сделать? Мне с ними не справиться», – сказал мужчина, чья постройка также попала под снос сегодня.

За него и тех, кто оказался в аналогичном положении людей, вступились соседи:

«У них ни дома, ни крыши. Собрали какие-то копейки, отказывали себе в хлебе, чтобы построить эти хибарки, а им теперь их рушат. Это ведь территория Грузии, правительства, а если правительство не для народа, то почему народ должен быть для него?»

При этом местные жители говорят, что чиновники перед выборами обещали помочь им решить вопрос с узакониванием построек. Более того, они утверждают, что в сентябре – на тот момент кандидат в мажоритарные депутаты, а сейчас депутат от «Грузинской мечты» – Созар Субари советовал строить эти дома побыстрее. Сегодня Субари заявил, что помочь местным жителям действительно обещал, правда, по его словам, не всем:

«Есть очень много незаконных построек, в отношении которых я всем обещал одно и то же, что везде, где это будет возможно, мы поможем узаконить. Есть не одно поселение, где люди годами строили дома, живут там, растят детей, посадили деревья во дворах, мы им обещали оказать максимальную помощь. Впрочем, среди них были и те, кто говорил, что огородили 1400 кв.м., 1800… Им я говорил, что не могу обещать, что помогу узаконить участки такой площади в Тбилиси, что если у них будет минимальное жилье, мы сможем помочь только с ним – там, где закон позволит нам это сделать. А люди, которые 2-3 месяца назад построили, при этом, имея другое жилье… мы все должны следовать закону».

Мэр столицы Каха Каладзе в свою очередь заявляет, что у всех людей, чьи дома были снесены сегодня, есть альтернативное жилье. По его словам, все эти постройки находились на стадии строительства. Кроме того, Каладзе считает, что за всем этим может скрываться некая мошенническая схема.

«Эта земля не принадлежит частным лицам. Это – земля каждого гражданина этой страны. И этот процесс в такой форме не может продолжаться. У нас есть обоснованные сомнения, что мы имеем дело с мошеннической схемой, за которой стоят определенные лица, которые с целью получения экономической выгоды подталкивают граждан к нарушению закона. Мэрия Тбилиси, разумеется, передаст все материалы соответствующему ведомству, чтобы там занялись изучением дела», – сказал мэр.

При этом, как он заявляет, если кому-то действительно негде жить – мэрия готова включить их в специальную программу по обеспечению временным жильем, годовой бюджет которой, по словам Каладзе, составляет 7 миллионов лари.

Действия градоначальника подверглись жесткой критике – и со стороны оппозиции, и неправительственного сектора, и Народного защитника. В частности, омбудсмен Нино Ломджария заявила:

«Когда дело касается сноса жилого дома, необходимо учитывать в ходе этого процесса стандарты защиты прав человека. Когда людям разрушают дом, нужно задуматься, есть ли у них другое жилье. Особенно если демонтаж проводится зимой, во время пандемии, мэрия должна была оценить социальное положение каждой из этих семей и предложить соответствующую социальную помощь, в случае необходимости».

Ряд неправительственных организаций в свою очередь предложили оказать правовую помощь семьям, чьи дома попали под снос.