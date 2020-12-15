Премия Искандера: «Машинка времени»

Итоги Международной премии имени Фазиля Искандера были подведены на прошлой неделе, 10 декабря. В этом году на участие в конкурсе было выдвинуто 51 литературное произведение, из которых выбрали лауреатов в 4 номинациях, один из них – писатель из Абхазии.

Премия имени Фазиля Искандера была учреждена в 2016 году русским ПЕН-центром – это российское отделение международной правозащитной неправительственной организации, объединяющей писателей, поэтов и журналистов.

Каждой осенью жюри этого литературного конкурса выбирает победителей в нескольких номинациях: «Сюжет существования» за прозу; «Под легкой тяжестью небес…» за поэзию; «Праздник в ожидании праздника» за драматургию по мотивам произведений Искандера и сценарии документальных фильмов, связанных с его жизнью; «Чегемские высоты», которая вручается писателям до 35 лет из Абхазии и других стран Кавказского региона; и введенная в этом году номинация «Дерево детства» за рассказы и повести для детей и подростков.

Выдвинутыми на участие в конкурсе могут быть произведения писателей России, Абхазии и стран СНГ. В этом году на рассмотрение жюри было представлено 51 литературное произведение, победителей назвали в рамках онлайн-конференции на платформе Zoom 10 декабря.

Так, в номинации «Сюжет существования» за прозу победителем стала повесть «Мы не рабы» российского писателя Валерия Попова. В этой же номинации было вручено еще два специальных приза: за роман «Москва, Адонай!» Артемия Леонтьева и за роман «Концертмейстер» Максима Замшева.

В номинации «Дерево детства» лауреатом был назван рассказ «Машинка времени» абхазского писателя и журналиста Виталия Шария. Он был единственным автором из Абхазии, который получил премию в этом году.

Участие в конкурсе было, по словам Виталия Шария, удачным стечением обстоятельств:

«Изначально я не собирался участвовать в этом сезоне премии, но тут появилась новая номинация, именно в этом году – «Дерево детства», то есть детская и юношеская литература. И я вспомнил о том, что у меня в номере журнала «Акуа-Сухум» был напечатан этот мой рассказик, который я написал в 2018 году. И потом подумал, что он, в общем-то, подходит по всем условиям этой премии».

«Машинка времени» – это фантазийный рассказ про рассуждения двух мальчишек о событиях прошлого на фоне Сухума будущего, который не оставит без улыбки читателя. Виталий Шария так объяснил свою задумку:

«Что касается самого рассказа, то это сочетание попытки заглянуть в будущее и попытки выяснить какие-то тайны прошлого. Вот это меня и увлекло. Начало 22-го века. Двое сухумских школьников выходят на набережную, как это было раньше, как это происходит сейчас. Они рассуждают о том, о сём, делятся какими-то своими мыслями и темами. В разговорах этих подростков постоянно присутствуют рассказы о прошлом. И потом один из них вспоминает, что его отец откуда-то привез хронокар, как они его называют, и мальчики решают отправиться на этом самом хронокаре в прошлое, чтобы выяснить для себя тайну убийства Келешбея Чачба».

В номинации «Поэзия» жюри присудило премию сборнику стихотворений «Остаться в Евпатории» автора из Украины Елены Буевич. А в номинации «Киносценарий и драматургия» лауреатами стали Георгий Касвин и Елена Усачева из России, за их совместный сценарий художественного фильма по рассказам Искандера под названием «Мне отмщение, и аз воздам».

Международная премия имени Фазиля Искандера была создана, чтобы увековечить память русского писателя с абхазскими корнями, который много лет был вице-президентом русского ПЕН-центра, и напомнить новым поколениям литераторов об искандеровских традициях добра, красоты и юмора.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия