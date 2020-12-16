В США одобрен домашний тест на выявление коронавируса

Федеральное управление США по контролю за продуктами питания и медицинскими препаратами (FDA) во вторник разрешило к продаже набор для проведения тестирования на COVID-19 в домашних условиях.

Этот набор можно будет приобрести в аптеках без рецепта врача. Согласно заявлению главы FDA Стивена Хана, "пациент сможет взять мазок из носовой полости, провести тестирование и получить результат всего за 20 минут". Их производитель австралийская компания Ellume сообщила, что в январе она сможет произвести 3 миллиона наборов для тестирования. Затем их выпуск резко увеличится. Предположительная стоимость набора - 30 долларов.

Этот экспресс-тест выявляет наличие в организме белков COVID-19. Как отмечают специалисты, эта технология не гарантирует стопроцентной точности результатов. Если результаты теста негативные, но у человека есть симптомы заражения коронавирусом, он должен обратиться к врачу, рекомендует FDA.

По данным информационного агентства Associated Press, сейчас в Соединенных Штатах ежедневно почти 2 два миллиона человек проходят тестирование на коронавирус. По словам экспертов, для контроля за эпидемией количество тестирований должно быть увеличено в несколько раз.