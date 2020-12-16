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В США одобрен домашний тест на выявление коронавируса
Федеральное управление США по контролю за продуктами питания и медицинскими препаратами (FDA) во вторник разрешило к продаже набор для проведения тестирования на COVID-19 в домашних условиях.
Этот набор можно будет приобрести в аптеках без рецепта врача. Согласно заявлению главы FDA Стивена Хана, "пациент сможет взять мазок из носовой полости, провести тестирование и получить результат всего за 20 минут". Их производитель австралийская компания Ellume сообщила, что в январе она сможет произвести 3 миллиона наборов для тестирования. Затем их выпуск резко увеличится. Предположительная стоимость набора - 30 долларов.
Этот экспресс-тест выявляет наличие в организме белков COVID-19. Как отмечают специалисты, эта технология не гарантирует стопроцентной точности результатов. Если результаты теста негативные, но у человека есть симптомы заражения коронавирусом, он должен обратиться к врачу, рекомендует FDA.
По данным информационного агентства Associated Press, сейчас в Соединенных Штатах ежедневно почти 2 два миллиона человек проходят тестирование на коронавирус. По словам экспертов, для контроля за эпидемией количество тестирований должно быть увеличено в несколько раз.
Другие новости дня
Лидер республиканцев в Сенате поздравил Байдена с победой
Лидер республиканского большинства в Сенате США Митч Макконнелл во вторник поздравил избранного президента страны Джо Байдена и избранного вице-президента Камалу Харрис, признав их победу на выборах.
Это произошло на следующий день после того, как победу на выборах кандидата-демократа подтвердила коллегия выборщиков.
Ранее Макконнелл избегал называть Джо Байдена избранным главой государства, признавая право действующего президента, республиканца Дональда Трампа на подачу судебных исков с целью оспорить итоги голосования.
Утверждения президента Трампа о масштабных фальсификациях и мошенничестве на выборах, его слова о том, что у него украли победу, по большей части, не нашли подтверждения в судах.
В течение примерно 10-минутной речи в Сенате 15 декабря Митч Макконнелл говорил главным образом об успехах Дональда Трампа за последние 4 года. Под конец выступления он поздравил избранного президента Джо Байдена, одновременно заметив, что надеялся "на другой результат ноябрьского голосования". По поводу Байдена Макконнелл сказал, что политик-демократ посвятил служению обществу многие годы своей жизни. Лидер сенатского большинства также подчеркнул, что "американцы могут гордиться самым первым в истории страны избранием на пост вице-президента женщины".
Во вторник же газета The New York Times написала, что Митч Макконнелл и его высокопоставленные помощники убеждают остальных республиканцев в Сенате не поддерживать однопартийцев в Палате представителей, если кто-либо из них попытается опротестовать итоги выборов во время ратификации результатов Конгрессом 6 января. Газета сообщила об этом со ссылкой на три источника, знакомые с ситуацией.
За Джо Байдена 14 декабря высказались 306 членов Коллегии выборщиков – в соответствии с результатами голосования в отдельных штатах, за его соперника, Дональда Трампа – 232.
Далее члены Конгресса имеют право оспорить результаты голосования в каждом из штатов, причём если их оспорят хотя бы по 1 члену обеих палат, в Палате представителей и в Сенате может пройти голосование о признании результатов.
В Палате представителей после выборов 3 ноября большинство сохранили демократы.
В Абхазии за сутки подтверждено 140 новых случаев COVID-19
За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию прошли 595 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 140 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 108 человек, 95 из них с подтвержденным диагнозом COVID-19. Состояние 29 человек оценивается как тяжелое, 36 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице проходят стационарное лечение 35 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние здоровья двух пациентов тяжелое, в Очамчирской ЦРБ - 26 пациентов, в Гагрской - 31.
В мобильном многопрофильном госпитале, развернутом на территории сухумского пансионата «Айтар», находятся 52 пациента с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции. Состояние здоровья 48 пациентов – средней степени тяжести, в тяжелом состоянии 4 человека.
По информации оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 7409 человек. 100 летальных случаев. Выздоровели 5387 человек.
Арчил Талаквадзе и Ираклий Кобахидзе встретились с представителями дипкорпуса
Председатель парламента Грузии Арчил Талаквадзе и лидер парламентского большинства Ираклий Кобахидзе встретились с представителями дипломатического корпуса.
Эту информацию Общественному вещателю подтвердил Ираклий Кобахидзе. По его словам, основной темой обсуждения на встрече были текущие переговоры между властью и оппозицией.
Встреча прошла в резиденции посла ЕС и, по существующей информации, на ней присутствовала посол США Келли Дегнан.
- По итогам парламентских выборов 31 октября больше всего мест в законодательном органе получила правящая партия «Грузинская мечта» – 90. Остальные 60 мест распределились между восемью оппозиционными силами: 36 мандатов у «Единого национального движения», пять – у «Европейской Грузии», по четыре мандата – у партий «Лело», «Стратегия Агмашенебели», «Альянса патриотов» и «Гирчи», у партии «Граждане» – два мандата, а у Лейбористской партии – один.
- Все восемь оппозиционных партий, получивших мандаты, остаются в режиме бойкота. Они заявляют, что результаты выборов были сфальсифицированы. Пять партий уже подписали меморандум об отзыве партийных списков и отказе от мандатов. Остальные оппозиционеры намерены дождаться окончания переговоров с «Грузинской мечтой».
- «Республиканская партия» заявила, что отказывается сдавать депутатские мандаты до окончания переговоров с «Грузинской мечтой». Лидер партии «Граждане» Алеко Элисашвили ранее сообщил, что войдёт в парламент, если получит гарантии усовершенствования избирательного законодательства.
Россия разрешила поставки томатов с одного из предприятий Азербайджана
Россельхознадзор разрешил, начиная с 16 декабря, поставки томатов с одного из предприятий Азербайджана, а именно общества «Агротерм», расположенного в Хызинском районе.
Ранее российские власти запретили поставки томатов и яблок из Азербайджана с 10 декабря, сославшись на то, что в продукции нашли опасных вредителей – южноамериканскую томатную моль и восточную плодожорку. В Баку заявили, что запрет может быть связан с технической ошибкой, и выразили надежду на урегулирование вопроса.
Во вторник Россельхознадзор сообщил о принятом решении разрешить ввоз томатов с предприятия «Агротерм» - под гарантии агентства по пищевой безопасности Азербайджана. Решение приняли по итогам нескольких переговоров и после анализа сведений, предоставленных азербайджанской стороной. На стадии рассмотрения - разрешение на ввоз продукции еще двум тепличным хозяйствам.
Как отмечает «Интерфакс», Азербайджан считается лидером среди поставщиков томатов в Россию. По данным Плодоовощного союза, за 10 месяцев их ввоз превысил 170 тысяч тонн – на 190 миллионов долларов. Доля Азербайджана в общем объеме импорта томатов в Россию в этом году достигла 38 процентов.
Президент Грузии обратилась к раненым воинам и ветеранам
Сегодня, 15 декабря, президент Грузии Саломе Зурабишвили посетила презентацию отчета за 2020 год «Фонда поддержки раненых воинов», которая из-за пандемии была частично проведена в онлайн-режиме, сообщает Общественный вещатель.
Саломе Зурабишвили поблагодарила раненых воинов и ветеранов от своего имени и грузинского общества и отметила, что общество должно ежедневно выражать им свою благодарность.
«Вы, по сути, являетесь продолжателями очень старых грузинских традиций и грузинского настроя, которые позволили этой стране расправиться со всеми врагами и прийти к сегодняшнему дню с победами. Вы являетесь продолжением этого в борьбе за защиту наших территорий и в международных миссиях. Вы повсюду демонстрируете мужество и преданность делу, которые были и всегда будут признаком грузинского народа», - заявила президент, поблагодарив частный бизнес, иностранцев и дипломатический корпус за помощь «Фонду поддержки раненых воинов».
В столкновениях в центре Киева пострадали десятки людей
В Киеве, на площади Независимости, сегодня, 15 декабря, произошли столкновения с полицией во время протестной акции предпринимателей.
По данным Украинской службы Радио Свобода, протестующие пытались установить на Майдане палатки, но сотрудники правоохранительных органов им воспрепятствовали. Впоследствии, однако, оказалось, что несколько палаток на площади всё же появилось. Акцию поддержали тысячи индивидуальных предпринимателей.
Полиция перекрыла в украинской столице весь правительственный квартал. Часть митингующих забрасывала полицейских камнями и петардами. В ответ против них применялся слезоточивый газ. Со сцены на Майдане участники протеста заявили, что не планируют покидать центр Киева.
В МВД Украины сообщили о 40 пострадавших в столкновениях полицейских. Сколько человек пострадали из числа протестующих, не ясно.
Предприниматели недовольны ограничениями, введенными в связи с коронавирусной инфекцией. Они добиваются от законодателей снижения налогов для малого и среднего бизнеса.
Члены президиума Боснии отказались от встречи с Лавровым
Члены президиума Боснии и Герцеговины Желько Комшич и Шефик Джаферович, которые представляют хорватскую и мусульманскую общины соответственно, отказались прийти на встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Об этом сообщает Балканская служба Радио Свобода.
На пресс-конференции политики объяснили такое решение словами главы российского МИД о Дейтонских соглашениях. Другими причинами отказа они назвали отсутствие флага Боснии и Герцеговины на встрече Лаврова с председателем президиума страны Милорадом Додиком, а также поддержка им резолюции о военном нейтралитете, принятой Национальным собранием Республики Сербской. Эта резолюция призвана блокировать возможное вступление страны в НАТО.
Ранее Лавров заявил, что Россия наблюдает попытки разрушить архитектуру Дейтонских соглашений. Глава российского МИД выступил за упразднение Управления Верховного представителя по Боснии и Герцеговине и объявил о новых экономических инвестициях в Республику Сербскую. На встрече Додика и Лаврова, которая прошла 14 декабря, были установлены только флаги России и Республики Сербской. "Мы воспринимаем это как своего рода унижение и даже отрицание институтов страны, в которую он прибыл с официальным визитом", – заявил Комшич.
По конституции, принятой на основе Дейтонских соглашений, положивших в 1995 году конец войне в Боснии, во главе страны стоит Президиум из трех человек, представляющих три общины – боснийских мусульман, хорватов и сербов. В последнее время поднимается вопрос о реформировании институтов Боснии с целью упростить проведение реформ. Россия выступает против этого.
Милорад Додик, ранее занимавший пост президента Республики Сербской, не раз призывал к ее отделению от хорватско-мусульманской федерации и выходу из состава Боснии и Герцеговины. Он также известен своими симпатиями к Кремлю – не раз встречался с президентом России Владимиром Путиным, является кавалером российского ордена Дружбы.
На окраине Тбилиси ведется демонтаж незаконных построек
Представители Муниципальной инспекции Тбилиси осуществляют демонтаж нескольких домов на улице Корнели Санадзе в поселении «Африка» на окраине грузинской столицы.
По утверждению Генинспекции, причиной демонтажа стали незаконные постройки на территории, принадлежащей государству.
Жители, чьи дома подлежат демонтажу, заявляют, что обратились в мэрию за узакониванием их имущества, однако инспекция без предупреждения начала процесс демонтажа до окончания рассмотрения заявлений.
Как пишет Первый канал Грузии, обстановка на месте несколько раз накалялась. Жители близлежащих домов вступили в противостояние с правоохранителями. Они протестовали против демонтажа.
По их словам, на данной территории проживают социально незащищенные семьи. Их дома построены без разрешения, но в некоторых случаях мэрия узаконила недвижимость.
Грузинская служба Радио Свобода сообщает, что на месте задержано несколько человек. Одна женщина получила повреждения. Её перевезли в медучреждение.
Генпрокурор США, которого критиковал Трамп, уйдёт в отставку
Генеральный прокурор США Уильям Барр 23 декабря уйдёт в отставку. Об этом сообщил вечером в понедельник президент Дональд Трамп. В твиттере он опубликовал письмо Барра с сообщением об отставке. Президент отметил, что встретился с Барром и поблагодарил его за "выдающуюся работу".
Сообщение последовало спустя всего несколько минут после того, как стало известно, что Коллегия выборщиков утвердила победу оппонента Трампа Джо Байдена на выборах президента.
Трамп в последние дни резко критиковал Барра за недостаточное, по его мнению, желание расследовать утверждения штаба действующего президента о фальсификациях на выборах. В письме к Трампу Барр написал, что обвинения "будут расследоваться", но не привёл подробностей.
На прошлой неделе генпрокурор заявил, что расследование Министерства юстиции не обнаружило никаких признаков фальсификаций на ноябрьских выборах. Это заявление вызвало гнев Трампа.
При этом демократы ранее обвиняли генпрокурора в политической предвзятости – в частности, в благоприятной для Трампа интерпретации выводов расследования спецпрокурора Роберта Мюллера.
Президент Трамп заявил, что Джеффри Розен, нынешний заместитель генерального прокурора, возьмёт на себя роль Барра в Министерстве юстиции после 23 декабря.
Бибилов заявил, что готов оплатить повторную экспертизу по делу Джабиева
Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолий Бибилов заявил, что государство готово оплатить повторную экспертизу по делу Инала Джабиева.
«Да, произошла трагедия. Да, люди стоят на площади. Действительно жалко маму и семью Инала Джабиева. Это понятно, в том числе и мне. Другой вопрос: почему они стоят сегодня на площади? Возбуждено уголовное дело, задержаны подозреваемые, идет следствие, мы готовы были направить дело в суд, но экспертиза вызвала резонанс, но есть процедура. Если экспертиза вызвала вопросы у семьи, то они могут провести повторную экспертизу там, где считают нужным, если есть финансовые трудности, я готов оплатить эти расходы», – сказал Бибилов на пресс-конференции в Цхинвали.
Он отметил, что «масштабная информационная война в адрес руководства республики, в основном в социальных сетях, вызывает напряженность в осетинском обществе».
«Большинство населения на сегодняшний день берет информацию из Фэйсбука. Я вышел из этой соцсети... Я считал её серьезной площадкой, где граждане напрямую могли задавать мне вопросы, на которые я отвечал. Но многие люди уже переходили на оскорбления, в том числе и в адрес моей семьи, на страницах моих детей. Да, моя работа связана с многими издержками, но это не должно отражатся на моей семье, для каждого человека это святое. И без сомнения, неприятно, когда человек слышит проклятия в адрес своих детей, абсолютно понимания горе других. Я лично всем детям желаю счастья, здоровья...», – сказал Бибилов.
- В центре Цхинвали уже 12-ё день подряд продолжается бессрочная акция протеста родных Инала Джабиева. Митингующие требуют, чтобы расследование убийства велось в правовом русле. Ранее было опубликовано заключение экспертизы, в котором говорилось, что Джабиев умер не от пыток, а от «прекращения приёма наркотиков».
- После гибели Джабиева правительство республики подало в отставку. В свою очередь депутаты парламента, прервав каникулы, собрались на экстренное заседание и потребовали также отставки генпрокурора. В Цхинвали прошли стихийные митинги, участники требовали отставки Анатолия Бибилова.
ЦИК Грузии аннулировал избирательные списки пяти оппозиционных партий
Центральная избирательная комиссия Грузии аннулировала партийные списки пяти избирательных субъектов. Соответствующие постановления были опубликованы на сайте ЦИК. Ранее оппозиционные партии сами обратились в комиссию с просьбой отозвать их списки.
ЦИК отметил предвыборную регистрация, а также снял из партийных списков кандидатов следующих политических субъектов:
- избирательный блок «Единое национальное движение – объединенная оппозиция «Сила в единстве» (с №37 по №177)
- «Бакрадзе, Угулава, Бокерия – Европейская Грузия – Движение за свободу» (с №6 по №150)
- избирательный блок «Георгий Вашадзе – Стратегия Агмашенебели» (с №5 по №151)
- «Шалва Нателашвили — «Лейбористская партия Грузии» (с №2 по №169 включительно)
- «Лело — Мамука Хазарадзе» (с №5 по №139)
Отозвав списки, оппозиционные силы блокируют возможность для входа в парламент членам партии, не получившим мандаты по итогам выборов.
При этом оппозиционеры, получившие мандаты, должны обратиться в парламент с просьбой прекратить им депутатские полномочия. К примеру, Шалва Нателашвили уже внес в законодательный орган заявление.
- По итогам парламентских выборов 31 октября больше всего мест в законодательном органе получила правящая партия «Грузинская мечта» – 90. Остальные 60 мест распределились между восемью оппозиционными силами: 36 мандатов у «Единого национального движения», пять – у «Европейской Грузии», по четыре мандата – у партий «Лело», «Стратегия Агмашенебели», «Альянса патриотов» и «Гирчи», у партии «Граждане» – два мандата, а у Лейбористской партии – один.
- Все восемь оппозиционных партий, получивших мандаты, остаются в режиме бойкота. Они заявляют, что результаты выборов были сфальсифицированы. Пять партий уже подписали меморандум об отзыве партийных списков и отказе от мандатов. Остальные оппозиционеры намерены дождаться окончания переговоров с «Грузинской мечтой».
- «Республиканская партия» заявила, что отказывается сдавать депутатские мандаты до окончания переговоров с «Грузинской мечтой». Лидер партии «Граждане» Алеко Элисашвили ранее сообщил, что войдёт в парламент, если получит гарантии усовершенствования избирательного законодательства.
Путин поздравил Байдена с победой – после голосования выборщиков
Президент России Владимир Путин поздравил Джо Байдена с победой на выборах президента США – спустя более месяца после того, как Байден был объявлен победителем на основании предварительных данных о подсчёте голосов и получил поздравления лидеров большинства стран мира.
Путин направил поздравительную телеграмму избранному президенту США только после того, как его победу подтвердила коллегия выборщиков. Это произошло накануне. За Байдена высказались 306 выборщиков – в соответствии с результатами голосования в отдельных штатах, за его соперника, действующего президента Дональда Трампа – 232.
После выборов в 2016 году Путин поздравил Трампа спустя несколько часов после завершения всенародного голосования, не дожидаясь голосования выборщиков. Тогда, впрочем, соперница Трампа Хиллари Клинтон признала его победу. Трамп по-прежнему не признаёт победу Байдена, утверждая, что на выборах были фальсификации. Путин ранее заявлял, что не спешит с поздравлениями, поскольку хочет дождаться завершения "юридических процедур" в США.
Как говорится на сайте Кремля, Путин "пожелал избранному президенту всяческих успехов и выразил уверенность, что Россия и США, несущие особую ответственность за глобальную безопасность и стабильность, могут, несмотря на разногласия, реально способствовать решению многих проблем и вызовов, с которыми сейчас сталкивается мир". Он также написал, что готов "к взаимодействию и контактам" с избранным президентом.
В отличие от Трампа, Байден неоднократно – и в бытность вице-президентом, и в ходе нынешней кампании – критиковал лично Путина и его политику, называя нынешнюю Россию одной из угроз для международной безопасности, негативно оценивая политику Москвы по отношению к Украине и другим соседним странам. В то же время он выступал за продление срока действия договора СНВ-3, который истекает уже в феврале.
После голосования выборщиков Байден обратился к нации, призвав к единению. Он отверг попытки оспорить результаты выборов.
"В Америке политики не берут власть, люди дают им ее, – сказал Байден. – Пламя демократии зажглось в этой стране уже очень давно. И теперь мы знаем, что ничто – даже пандемия или злоупотребление властью – не может загасить это пламя".
20 января Байден будет приведён к присяге в качестве 46-го президента США. В возрасте 78 лет он станет старейшим американским лидером, избранным на эту должность, – подчёркивает "Голос Америки".
Грузинский актер Кахи Кавсадзе вылечился от коронавируса
Известный грузинский актер театра и кино Кахи Кавсадзе вылечился от коронавируса. Об этом сообщила медицинский директор Первой университетской клиники Лали Турдзеладзе.
«Он выздоровел от коронавируса. Состояние здоровья – стабильное. Сейчас он дома», – отметила Турдзеладзе.
Кавсадзе был доставлен в клинику в конце ноября. У него отмечалась острая дыхательная недостаточность. Вскоре после госпитализации пациента пришлось перевести на искусственную вентиляцию легких.
- 85-летний Кахи Кавсадзе - ведущий актер Тбилисского академического театра имени Шота Руставели. На его счету множество театральных постановок, более 80 фильмов. Кавсадзе широко известен за пределами Грузии. Среди работ актера в кино – роли в фильмах «Белое солнце пустыни», «Мелодии Верийского квартала», «Древо желания», «Покаяние», «Житие Дон Кихота и Санчо», «Тысяча и один рецепт влюбленного кулинара».
Ряд послаблений по COVID-19 ввели в Южной Осетии
Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолий Бибилов провел заседание оперативного штаба по противодействию коронавирусной инфекции. Сообщается о ряде послаблений по ранее введенным ограничениям.
Принято решение разрешить проведение культурно-массовых мероприятий имероприятий в объектах общественного питания. Кроме того, решение о переводе работников на дистанционный режим работы предоставляется на усмотрение работодателя. Решением оперативного штаба была разрешена работа сельских малокомплектных школ.
При этом карантин в общеобразовательных школах продлен до 15 января 2021 года. Не будут функционировать средне-профессиональные и высшие учебные заведения. Гражданам рекомендовано не посещать массовые праздничные, похоронные и поминальные мероприятия. В опубликованном документе также говорится о необходимости соблюдения масочного режима, а также усилении дезинфекции в общественном транспорте.
Глава Югоосетпотребнадзора Марина Кочиева заявила, что эпидемиологическая ситуация за последние три недели стабилизировалась.
«Коэффициент распространения инфекции держится в среднем на уровне единицы, свободный коечный фонд более 50%, также снизилась обращаемость граждан в медучреждения», – сказала Кочиева.
По её словам, за время пандемии было выявлено 2025 случаев заражения, выздоровели 1134.
«В медицинских учреждениях находятся 82 больных. Всего было проведено 12 023 исследования», – сказала главный санитарный врач.
Глава Минздрава Георгий Тотчиев отметил, что медучреждения обеспечены самым необходимым для лечения пациентов с COVID-19. Анатолий Бибилов попросил его обратить внимание на обеспечение медучреждений в период новогодних праздников.
«Нас ждут длинные новогодние выходные в январе. На этот период нужно создать существенный запас всего необходимого – медикаментов и кислорода», – сказал Бибилов.
Бжания провел встречи в правительстве и администрации президента РФ
Находящийся в Москве с рабочим визитом президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания встретился с первым заместителем руководителя администрации президента России Сергеем Кириенко.
Как сообщили в пресс-службе Бжания, в ходе встречи обсуждался «широкий круг вопросов абхазо-российского сотрудничества».
Накануне прошла встреча с заместителем руководителя администрации президента РФ Дмитрием Козаком.
«На встрече обсуждался широкий круг вопросов абхазо-российского сотрудничества, в частности вопросы энергетики, ситуация на государственной границе, реализация проектов Инвестиционной программы содействия социально-экономического развития Абхазии на 2020-2022 годы. Бжания и Козак выразили заинтересованность в дальнейшем сотрудничестве», - говорится в сообщении.
Еще одна встреча прошла с министром здравоохранения России Михаилом Мурашко. Бжания выразил благодарность Москве за помощь, оказываемую в борьбе с COVID-19.
«Рассматривались вопросы оказания помощи Российской Федерацией Абхазии в борьбе с коронавирусной инфекцией, вакцинации от коронавируса для граждан Абхазии. Ранее Абхазия запросила у России партию вакцины. Она будет бесплатной и добровольной по аналогии с вакцинацией от гриппа», – заявили в пресс-службе Бжания.
- Ранее сообщалось, что Бжания обсудит в Москве «вопросы практической реализации договоренностей, достигнутых на переговорах с Путиным». Путин и Бжания 12 ноября обсудили экономическое сотрудничество, а также события в Нагорном Карабахе. Отвечая на вопрос о возможности начала железнодорожного транзита через Абхазию, Бжания отметил, что события в Карабахе «очень многое изменили и изменят». Позднее Бжания также рассказал о том, что во время встречи с президентом России встал вопрос о создании союзного государства.
Каладзе встретился с менеджером Нурмагомедова и передал ему футболку со своим автографом
Мэр Тбилиси Каха Каладзе в Тбилиси встретился с менеджером дагестанского спортсмена, чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова – Ризваном Магомедовым.
Как написал Магомедов в своём Instagram-аккаунте, на встрече обсудили стратегию развития смешанных боевых искусств (MMA) в регионе.
«Думаю, начало положено хорошее, перспективы светлые, будем двигаться в нужном направлении. Спасибо за тёплый приём», – написал Магомедов.
На встрече Каха Каладзе передал менеджеру свою футболку с автографом – для Хабиба. «Футболка направляется прямо к Хабибу Нурмагомедову», – отметил Магомедов.
При этом сам Каладзе в Instagram-аккаунте опубликовал фотографию онлайн-встречи с Хабибом Нурмагомедовым. В ней принял участие и сын грузинского миллиардера Бидзины Иванишвили – певец Бера Иванишвили.
11 человек погибли при пожаре в доме престарелых в Башкирии
Одиннадцать человек погибли во время пожара в частном доме преcтарелых в селе Ишбулдино в Башкирии, сообщает МЧС России.
По утверждению МЧС, пансионат эксплуатировался как жилой дом и не был оборудован системами пожаротушения. Сообщается также, что у него не было лицензии на постоянное нахождение постояльцев, и одновременно в нём могли находиться не более 10 человек.
Речь шла об одноэтажном деревянном здании. Оно сгорело полностью. Несколько человек (ТАСС сообщает о пяти) удалось спастись, остальные погибли. Их тела обнаружили во время тушения.
Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам - сообщает Idel.Реалии.
COVID-19 в Грузии: 3837 новых случаев, 44 пациента скончались
Число жертв COVID-19 в Грузии выросло до 1883 человек. В правительстве сообщили, что от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались еще 44 пациента.
Накануне глава Национального центра по контролю заболеваний Амиран Гамкрелидзе заявил, что в ближайшие две недели «уровень смертности среди ковид-инфицированных пациентов вырастет, так как в настоящее время около 400 человек находятся в тяжелом и критическом состоянии».
В стране выявили еще 3837 новых случаев коронавируса, выздоровели 3105. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 194 900, выздоровевших – 164 786.
За сутки было проведено 20 176 тестов, из них PCR-тестов – 7644, экспресс‐тестов на антиген – 12 532.
- Ранее Грузия вышла в лидеры по числу заболеваний коронавирусом на Южном Кавказе. По данным The New York Times, Грузия занимает первое место в мире по количеству новых случаев коронавируса за неделю – на 100 тысяч населения.
- На фоне роста числа заражений коронавирусом грузинские власти с 28 ноября ввели в стране новые ограничения. В крупных городах прекратили работу магазины, рестораны, фитнес-центры и бассейны. По всей стране приостановлено междугороднее пассажирское сообщение, действует ограничение на передвижение в ночные часы (с 21:00 до 05:00).
- Правительство Грузии решило начать программу интенсивного тестирования населения на коронавирус. В течение двух месяцев специалисты в гослабораториях будут проводить около 20 тысяч тестов в день.
Мэрия Тбилиси проведет новогодний концерт без зрителей за почти полмиллиона лари
Мероприятие для встречи нового 2021 года обойдется в 491 тысячу лари (около 153 тысячи долларов). Эту услугу мэрия оплатит без проведения конкурса, путем прямой закупки.
«Мероприятия, посвященные государственным праздникам, в том числе Новому году, имеют большое государственное и общественное значение, и их проведение на высоком уровне служит важным социальным, культурным и другим общественным целям для страны», – отмечают в мэрии Тбилиси.
При этом мэрия в заявлении Агентства по закупкам уточняет, что новогодний концерт пройдет без зрителей и «будет доступен для публики в прямом эфире».
«В концерте примут участие до 30 сольных артистов, коллективов, ансамблей, певцов классического жанра, актеров. На сцене в основном будут присутствовать молодые люди, а исполнители, возраст которых входит в группу риска, примут участие в мероприятии со своих празднично украшенных окон домов, балконов, террас. В таких включениях примут участие и рядовые граждане, и так называемые узнаваемые лица», – отмечает мэрия.
Также сообщается, что декорации сцены будут представлены в виде многоэтажного балкона с террасами. Музыкальные номера будут исполняться вживую. Параллельно будут прямые трансляции из разных кварталов столицы, а также из других городов Грузии, пишет «Новости-Грузия».
Армения сообщила о возвращении 44 военнопленных из Азербайджана
Группа армянских военнопленных вернулась в Армению из Азербайджана при посредничестве российских миротворцев. Об этом сообщил в своём Facebook-аккаунте вице-премьер Армении Тигран Авинян.
«Сегодня при посредничестве российских миротворцев состоялся обмен военнопленными. Из Азербайджана в Армению официально вернулись 44 наших соотечественника», – написал он.
Власти Армении продолжают искать и возвращать остальных пленных.
Министерство обороны России сообщило, что переговоры по обмену военнопленными вел командующий российским воинским контингентом миротворческих сил в зоне конфликта генерал-лейтенант Рустам Мурадов. По его словам, Армения также передала Азербайджану 12 военнопленных, сообщил ТАСС.
Ранее Госкомиссия по вопросам пленных, пропавших без вести и заложников Азербайджана сообщила, что Баку и Ереван в понедельник начали обмен пленными и заложниками по принципу «всех на всех». Речь идет о военных, личности которых подтверждены Международным комитетом Красного Креста и Баку.
Территориальный спор между Арменией и Азербайджаном по поводу Нагорного Карабаха длится с конца 1980-х годов. Населенная в основном этническими армянами Нагорно-Карабахская автономная область при поддержке Армении заявила о выходе из Азербайджанской ССР, а в сентябре 1991 года объявила о создании «Нагорно-Карабахской республики».
За период вооруженного конфликта 1988-1994 годов в сепаратистском регионе погибли 30 тысяч человек. Нагорный Карабах и несколько прилегающих к нему районов Азербайджана перешли под фактический контроль вооруженных сил Армении. В результате сотни тысяч человек, в основном этнические азербайджанцы, стали беженцами и вынужденными переселенцами.
«Нагорно-Карабахская республика» официально не признана ни одной из стран ООН, в том числе Арменией. В 1993 году ООН приняла четыре резолюции с требованиями вывода армянских войск из региона Карабаха и признанием территории частью Азербайджана.
После очередного обострения ситуации в конце сентября 2020 года Азербайджан вернул под свой контроль районы вокруг Нагорного Карабаха и взял древний и символически значимый город Шуша (на армянском Шуши). На следующий день после взятия Шуши премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент России Владимир Путин подписали мирное соглашение о прекращении войны в регионе.
По условиям договора, за Арменией и Азербайджаном закреплены территории, на которых находились войска на момент подписания документа. Вдоль линии соприкосновения размещена миротворческая миссия России.
В США началась кампания по вакцинации от COVID-19
В США началась кампания вакцинации от COVID-19. Первой пациенткой, которой сделана прививка, оказалась медсестра отделения интенсивной терапии в Нью-Йорке.
Миллионы доз вакцины Pfizer/BioNTech доставляются в медицинские центры в разных штатах США. Ожидается, что в понедельник, первый день общенациональной кампании, вакцина поступит в 150 госпиталей США. Действующая ныне программа рассчитана на вакцинацию 100 миллионов американцев до апреля 2021 года.
Количество жителей США, умерших от коронавируса, к настоящему времени приблизилось к 300 тысячам. Этот показатель значительно превышает статистику любой другой страны мира. Быстрый рост заболеваемости отмечается в США с ноября месяца. В больничных учреждениях на территории США в настоящее время находятся 109 тысяч пациентов с диагнозом COVID-19.
Коллегия выборщиков подтвердила победу Байдена на выборах президента
В США состоявшееся в понедельник голосование в Коллегии выборщиков подтвердило победу демократа Джо Байдена на президентских выборах.
В своем обращении к стране в понедельник вечером избранный президент Джо Байден призвал американцев к единению и заявил о торжестве демократического процесса. "Теперь мы знаем, что ничто - ни пандемия, ни злоупотребление властью - не может загасить пламя демократии, - провозгласил Джо Байден. - Пришло время перевернуть страницу, объединиться, залечить раны". Байден подчеркнул, что в выборах приняло участие рекордное число американцев - 155 миллионов человек и поблагодарил власти штатов и работников избирательных участков за успешное проведение выборов. Вместе с тем Джо Байден подверг резкой критике попытки избирательного штаба Дональда Трампа и его сторонников оспорить результаты выборов в судах разных инстанций. Он оценил как отказ уважать верховенство закона отвергнутый в пятницу Верховным судом страны иск генерального прокурора Техаса с призывом признать незаконными результаты голосований в четырех колеблющихся штатах.
Голосование в Коллегии выборщиков, обычно считающееся формальной процедурой, в этом году приобрело особую значимость из-за утверждений Трампа о масштабных фальсификациях в ходе ноябрьского всенародного голосования.
Уже несколько недель результаты подсчета голосов показывали, что Байден получил 306 голосов выборщиков, тогда как для победы необходимо 270.
Результаты выборов президента 6 января должен формально сертифицировать Конгресс. Члены Конгресса имеют право оспорить результаты голосования в каждом из штатов, причём, если их оспорят хотя бы по 1 члену обеих палат, в Палате представителей и в Сенате может пройти голосование о том, признавать ли результаты голосования в том или ином штате или нет. Многие комментаторы считают, что до этого вряд ли дойдёт, но даже если дойдёт, вряд ли сторонники Трампа добьются успеха, поскольку демократы сохранили большинство в Палате представителей и, скорее всего, отвергнут любые попытки аннулировать итог выборов в том или ином штате.
Вступление в должность нового президента состоится 20 января.
- Самый известный выборщик в нынешнем составе коллегии - Хиллари Клинтон, отмечает Би-би-си. Бывшая госсекретарь США и первая леди, в 2016 году проиграла президентские выборы Дональду Трампу. Но, как отмечает Би-би-си, Хиллари Клинтон всё же "посмеётся последней" в роли выборщика от штата Нью-Йорк.
- Объявив, что она стала выборщиком, Клинтон заметила, что её предстоит волнующая роль: отдать голос за Джо Байдена и Камалу Харрис - будущих президента и вице-президента США.
- Ранее Хиллари Клинтон высказывалась за отмену коллегии выборщиков, заявив, что президент должен быть всенародным голосованием. В 2016 году она проиграла голосование выборщиков, несмотря на то, что имела преимущество над Трампов почти в три миллиона голосов.
Председатель «Единого национального движения» покидает партию
Экс-кандидат в президенты Грузии, председатель «Единого национального движения» Григол Вашадзе покидает партию. Об этом он написал в социальной сети Facebook.
Как сообщил Вашадзе, среди причин, побудивших его принять решение – появление в партии «одиозных фигур, вместе с которыми невозможно получить доверие избирателей» и отсутствие партийной стратегии. В заявлении Вашадзе осуждает и атаки на руководителей дипмиссий стратегических партнёров Грузии.
«Создаётся впечатление, что участники кампании [против дипломатов] никогда не слышали о том, что атака на послов – тоже самое, что нападение на страны, которые они представляют», – пишет политик, указывая на поддержку этими странами территориальной целостности Грузии.
Вашадзе был членом политсовета партии с 2017 года, а в марте 2019 стал председателем ЕНД. Он пишет, что сделал всё для того, чтобы партия оставалась главной оппозиционной силой, а затем получила бы мандат на возвращение во власть.
Ранее Вашадзе говорил о необходимости «сменить улицу на трибуну». Заявление вызвало раскол не только в рядах объединенной оппозиции, но и в его собственной партии.
- Григол Вашадзе в 2008-2012 годах был главой МИД Грузии. Был кандидатом от ЕНД на президентских выборах в 2018 году. В первом туре Вашадзе уступил Саломе Зурабишвили менее одного процента голосов. Во втором туре он также проиграл, получив 40,48% голосов избирателей.
- По итогам парламентских выборов 31 октября больше всего мест в законодательном органе получила правящая партия «Грузинская мечта» – 90. Остальные 60 мест распределились между восемью оппозиционными силами: 36 мандатов у «Единого национального движения», пять – у «Европейской Грузии», по четыре мандата – у партий «Лело», «Стратегия Агмашенебели», «Альянса патриотов» и «Гирчи», у партии «Граждане» – два мандата, а у Лейбористской партии – один.
- Все восемь оппозиционных партий, получивших мандаты, остаются в режиме бойкота. Они заявляют, что результаты выборов были сфальсифицированы. Пять партий уже подписали меморандум об отзыве партийных списков и отказе от мандатов. Остальные оппозиционеры намерены дождаться окончания переговоров с «Грузинской мечтой».
США ввели санкции против Турции в связи с закупками Анкарой ракет С-400
Соединенные Штаты ввели санкции против руководителей оборонных отраслей Турции, сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление Минфина США. Таким образом, США намерены наказать Турцию за приобретение у России систем противовоздушной обороны С-400.
Меры, принятые Вашингтоном против Анкары, как рассчитывают в США, должны нанести ущерб экономике Турции. Агентство отмечает, что экономические трудности, вызванные пандемией коронавируса, уже замедлили развитие турецкой экономики.
Еще в середине прошлого года представители США утверждали, что приобретение Турцией систем С-400 может представлять угрозу для самолетов F-35, поскольку эти две системы несовместимы.
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