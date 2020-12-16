Предновогодние лесные пожары в Абхазии становятся традицией?

Не успели жители Абхазии вздохнуть с облегчением после того, как с началом 11 декабря перетока электроэнергии из России закончился почти месячный период ее веерных отключений (сказалось и принудительное отключение множества майнинговых ферм), а с 13-14 декабря, после ремонтных работ на сгоревшей подстанции «Сухум-1», заработало стабильное электроснабжение центра города, как «откуда ни возьмись» навалилась новая проблема – лесные пожары в предгорьях. Конечно, она не так сильно бьет по жизни и быту населения, как перебои (мягко говоря, перебои) с электроэнергией, но представляет собой немалую угрозу, прежде всего, конечно, для жителей сел, расположенных вплотную к очагам пожаров.

Возгорания начались 12 декабря. В частности, они охватили около 15 гектаров лесных массивов близ села Отхара Гудаутского района. Через день пресс-служба МЧС республики сообщала, что в Гагрском и Гудаутском районах горит более 40 гектаров леса. Сообщение о пожаре леса в селе Псахара Гагрского района сотрудники МЧС получили вечером 13 декабря. Выехавшие на место два пожарных расчета предотвратили распространение огня на близлежащие дома. Из-за труднодоступности очагов возгорания, пожарные не могли приступить к тушению огня непосредственно в лесной местности. Вечером 14 декабря лесной пожар в селах Гудаутского района вплотную подобрался к частным домовладениям. К месту происшествия были стянуты 10 пожарных расчетов из Гагрского, Гудаутского, Сухумского и Гулрыпшского районов. В течение нескольких часов им удалось ликвидировать угрозу для населенных пунктов.

Когда позавчера информация о лесных пожарах в Абхазии появилась на новостной ленте «Эха Кавказа», она вызвала неожиданно много комментариев читателей в соцсети Фейсбук. Запомнился комментарий, автор которого выражал недоумение: как это зимой могут быть лесные пожары? Он явно не живет в Абхазии и имеет недостаточное представление о ее природно-климатических особенностях. Да и многие жители Абхазии уже успели подзабыть, что год назад отдельные очаги возгорания здесь возникали уже даже в конце декабря, в предновогодние дни. Хотя самый большой масштаб лесные пожары приобрели ранее, в ноябре 2019 года. Тогда «Эхо Кавказа» рассказывало о пресс-конференции в МЧС Абхазии, после которой состоялось награждение сотрудников МЧС России, вместе со своей спецтехникой пришедших абхазским коллегам на помощь.

Вчера один журналист, живущий в многоэтажке в Новом районе абхазской столицы, выложил на своей странице в Фейсбуке эффектную панораму гор за Гумистинским мостом, открывающуюся из окна его квартиры на верхнем этаже, и сопроводил снимок таким текстом: «В Новом районе Сухума чувствуется запах гари от лесных пожаров в предгорьях Сухумского района. Дым от пожаров навис над холмами, и кажется, что это обычное облако. Места труднодоступные, потушить их не вариант. Сегодня по прогнозу +18 +19 градусов. Вся надежда на ухудшение погоды. Завтра обещают понижение до +15 градусов и дождь».

Прогноз оправдался. С утра жителей Абхазии обрадовала дождливая погода и хорошо пропитавшаяся влагой земля. А МЧС рапортовал о победе на данный момент над огненной стихией. Начальник Центра управления силами МЧС Абхазии Батал Барчан сообщил СМИ: «Пожаров в Гудаутском и Гагрском районах больше нет, нет очагов. Потушены они благодаря спасателям МЧС и благодаря тому, что пошел дождь».

Экологи констатируют, что эти пожары неизбежно наносят ущерб природе. После того, как выгорит трава на лесистых горных склонах, есть опасность эрозии почвы. После ливневых дождей, а зимой это бывает часто, почва может сползти вниз. Погибают деревья, кустарники, мхи, лишайники, повреждается почва, погибают микроорганизмы. Происходят изменения в животном мире.

Сегодня председатель Государственного комитета Республики Абхазия по экологии Савелий Читанава рассказал «Эху Кавказа»:

«Слава Богу, что эти пожары – не верховые, а низовые. То есть горит сухая подстилка. Вообще, наш климат достаточно влажный. Вот эти пожары не характерны для наших мест. Но, к сожалению, в последнее время наблюдается и такое. Очевидно, это надо связать с глобальными изменениями температуры воздуха. Ну, конечно, любые пожары губительны – как для почвенной фауны, так и для наземной фауны, так и для флоры. Благодаря нашему климату у нас развились уникальные природные комплексы – как в животном мире, так и в растительном мире. И они в первую очередь страдают. Но вот этот дождь сегодня, который не очень активен, тем не менее, в тех местах он сумел потушить пожары.

– А вот если сравнить… В прошлом году были более масштабные пожары, еще в ноябре, в основном. Нынче они как-то позже начались и таких масштабов пока не приобрели, слава Богу…

– Дальше, я думаю, ситуация все же не будет усугубляться с пожарами. В предстоящее время погода должна быть более влажная.

– Опять же человеческий фактор остается причиной возгораний? Какие-то охотники… или кто все же?

– Все-таки да. Все-таки мы склонны думать, что это человеческий фактор. Это неосторожность, это небдительность. Все-таки самовозгорания – они тоже, конечно, теоретически возможны. Если, допустим, разбитая бутылка валяется, фокусируются солнечные лучи и… Так может быть теоретически. Но, скорее всего, мы имеем дело здесь с человеческим фактором.

– Ну, разбитая бутылка – это ведь тоже человеческий фактор в какой-то степени.

– Вообще-то да, конечно (смеется)».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия