Экс-мэр Сухуми будет помещен под домашний арест

Бывший мэр Сухуми Адгур Харазия будет помещен под домашний арест. Решение принял сухумский городской суд под председательством судьи Марата Авидзба.

На сайте суда сказано, что ходатайство об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении задержанного было направлено следственным отделом УВД с согласия прокурора.

«В соответствии с уголовно-процессуальным законодательством суд рассматривает поступившее ходатайство в пределах, заявленных в нем требований и не вправе применять нормы, ухудшающие положение лица, в отношении которого испрашивается мера пресечения. Постановление Сухумского городского суда от 16 декабря 2020 года об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Адгура Харазия может быть обжаловано сторонами в Верховный суд Республики Абхазия в течение трех суток с момента вынесения. Адгур Харазия считается невиновным, пока его вина не будет доказана и установлена вступившим в законную силу судебным приговором», – говорится в заявлении сухумского суда.

Как сообщалось ранее, Харазия, вооружённый огнестрельным оружием, подошел к припаркованному на улице Акиртава автомобилю «Nissan Patrol» под управлением жителя Сухуми Шакрыл А.С. и произвел несколько выстрелов в него. Шакрыл был доставлен в сухумскую республиканскую больницу с диагнозом «огнестрельное сквозное ранение правой и левой стоп в области пяточных костей». В тот же день Шакрыл был прооперирован.

Харазия обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, а также в незаконном приобретении, хранении, перевозки или ношении огнестрельного оружия.