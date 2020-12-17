Обзор абхазской прессы

Депутат парламента Абхазии Алмас Ардзинба считает, что интерес к его персоне со стороны представителей погранслужбы ФСБ России вызван исключительно его позицией в отношении действующей власти Абхазии. Об этом он написал на своей странице в Facebook, сообщает «Нужная газета».

15 декабря текущего года, в 10:00 по местному времени, при пересечении многостороннего автомобильного пункта пропуска – МАПП «Адлер», по направлению в сторону Российской Федерации, представители Пограничной Службы ФСБ России пригласили Ардзинба для беседы, в ходе которой задавали вопросы о его политических взглядах и деятельности в качества депутата.

«Вызывает сомнение, что такого рода действия без санкции со стороны высшего руководства Абхазии могли происходить. По моему мнению, это показатель слабости власти, которая не способна вести конструктивный разговор с представителем оппозиции», – написал депутат.

Ардзинба подчеркнул, что таким методом власть пытается запугать, а также хочет сказать всем остальным оппозиционным политикам, что для них будут создаваться проблемы разного рода. «Хотелось бы уверить причастных лиц, что подобного рода воздействия на меня лично и других политиков в оппозиции не принесут вам успеха. Более того, еще сильнее убеждают нас, что действующая власть не способна справиться с возложенными на них обязательствами», – отметил депутат.

По его словам, такие инициативы способны нанести вред союзническим, дружеским отношениям Республики Абхазия и Российской Федерации. Он напомнил руководству страны, что законодательная власть – это независимая ветвь власти и «любые попытки оказать влияние на нее, путем запугивания депутатов, оказания на них давления будут жестким образом пресекаться в соответствии с действующим законодательством Республики Абхазия».

«Нужная газета» сообщает, что ранее парламент обратился в МИД Абхазии с требованием обратиться к российской стороне за соответствующим разъяснением по факту задержания депутата Ардзинба.

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Депутат парламента Абхазии и член Координационного штаба по защите населения от коронавируса Алхас Джинджолия в интервью телеграмм-каналу RESPUBLICA заявил, что нынешний рост числа заболевших COVID-19 можно связывать как с сезоном, то есть с наступлением холодного временем года, так и с неэффективностью ограничительных мер, принятых государством.

«Успех ограничительных мер не в факте их принятия, а в факте их соблюдения. Даже самые простые меры не соблюдаем, я про масочный режим и отмену массовых мероприятий», – заметил он.

На вопрос о том, как Алхас Джинджолия относится к идее открыть школы для детей с соблюдением профилактических мер, он ответил, что придется это сделать рано или поздно. «Дети и так общаются на улицах, хотя в школах, в детских садах, в секциях, в вузах они будут сгруппированы в еще большем количестве. Являясь универсальными переносчиками, они, к сожалению, будут заражать большое количество взрослого населения. Опять-таки, как мы будем соблюдать профилактические меры? В этом залог безопасности, в этом залог успеха», – подчеркнул депутат.

Алхас Джинджолия заявил, что в преддверии новогодних праздников забронированы практически все номера в гостиницах, бронируются банкетные залы для проведения корпоративов. «Вряд ли мы сможем этот процесс остановить, просто будем смиренно ждать вспышки еще большей заболеваемости после Нового года, после всех праздничных мероприятий», – заметил Джинджолия.

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Плинфы (от греч. πλίνθος – «плита») из Абхазии на арамейском и древнегреческом языках стали экспонатами виртуальной выставки Института археологии Российской Академии наук «Свидетели прошлого: искусство и ремесло в археологических находках». Как сообщил «Апсныпресс» директор Госмузея Аркадий Джопуа, плинфа на арамейском языке была найдена в 2019 году во время совместной абхазо-российской археологической экспедиции в античном городке Гюэнос на окраине современной Очамчыры. Вторая плинфа на древнегреческом языке была обнаружена там же в этом году. «Сейчас наши экспонаты находятся в Москве, где их обрабатывают специалисты, в том числе и обе плинфы, которые представлены на выставке. Но уже весной они вернутся в Абхазию и пополнят экспозицию нашего музея», – сказал Джопуа. Виртуальная выставка археологических экспонатов в России проводится впервые.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия