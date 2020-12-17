Песков не стал отрицать, что за Навальным «присматривали»

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов об Алексее Навальном после пресс-конференции президента, не стал отрицать факт слежки за оппозиционером со стороны сотрудников спецслужб.

«Про пациента я больше не хочу давать комментариев. (…) Президент же сказал причину, почему за ним «присматривают», – сказал Песков корреспонденту «Дождя». Песков уточнил, что к Навальному якобы имеют повышенный интерес иностранные спецслужбы. Кроме того, по словам представителя президента, вызывают вопросы высказывания с призывами к свержению власти. Подробностей представитель Кремля не привел.

Отвечая на вопрос о том, почему сотрудники спецслужб, которые, вероятно, следили за Навальным, не уберегли оппозиционера от отравления, Песков сказал: «Это не ко мне».

17 декабря в ходе пресс-конференции президент России Владимир Путин фактически признал, что сотрудники ФСБ, о которых идет речь в расследовании Bellingcat и ряда СМИ, вели слежку за Навальным. По словам президента, расследование стало работой западных спецслужб. Другие выводы расследования – в том числе то, что Навальный мог быть отравлен сотрудниками ФСБ, – Путин не комментировал.

Навальный, который проходит восстановление в Германии после отравления, сообщил в твиттере, что с доказательствами, приведенными в расследовании, поспорить невозможно. По словам оппозиционера, власти готовы признать факт слежки за ним со стороны ФСБ. «Мы уже в зоне признания. Частичного, но очень важного», – написал оппозиционер.

Сегодня Навальный сообщил о своем допросе германской прокуратурой «по заказу российских властей». Подробностей оппозиционер не привел. По всей видимости, допрос был связан именно с делом об отравлении. В России уголовное дело не открыто, власти не признали, что Навальный был отравлен. Однако в рамках доследственной проверки российская Генпрокуратура отправила в Германию запросы о правовой помощи.