«Вор в законе» Леван Сухумский сбежал из здания суда во Владимире

Главная новогодняя елка столицы зажглась перед зданием парламента Грузии на проспекте Руставели. Мэр Тбилиси Каха Каладзе зажег елку и обратился к гражданам.

Каха Каладзе поздравил население с праздником «Барбароба» и говорил о борьбе с коронавирусом. Мэр извинился перед гражданами, особенно перед детьми, за то, что большинство из них не смогли посетить мероприятие по зажжению новогодней елки из-за пандемии.

«Я хочу извиниться за то, что вас нет здесь сегодня, но сегодня так нужно, чтобы позаботиться о здоровье и жизнях друг друга. Друзья мои, верьте, что нет зла, которое нельзя преодолеть любовью, взаимной поддержкой и солидарностью. Впервые в жизни, я надеюсь, еще раз, я должен начать мероприятие по зажжению новогодней елки с объявления войны. Да, вам не послышалось. Мы все вместе должны объявить войну пандемии и этому отвратительному вирусу, чтобы он знал, что мы его не боимся и никогда не сдадимся. Эти новогодние огни, зажжение елки, являются не только традиционным ритуалом торжества, Нового года, новых надежд, но и вызовом, несмирением с реальностью, которую принес нам этот вирус.

В этом году мы объявляем Тбилиси городом солидарности, потому что, только стоя рядом друг с другом, помогая, поддерживая, мы преодолеем препятствия и стресс, которые мы испытываем в стране во время этой пандемии. Друзья, жизнь продолжается, жизнь прекрасна. Уверен, что новый год принесет новую надежду и здоровое будущее. Давайте зажжем главную елку страны в надежде, что 2020 год будет годом побед, мира, счастья и благополучия», - заявил Каладзе.