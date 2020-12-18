В США из-за сбоя на производстве уничтожили 400 тысяч вакцин Moderna

Американский производитель вакцины от коронавируса Moderna уничтожил 400 тысяч доз препарата из-за проблем с фильтрацией. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на официального представителя правительства США.

Бракованная партия не была расфасована. Производственный сбой возник на финальном этапе производства.

Представитель Moderna рассказал Bloomberg, что компания по-прежнему планирует достичь плана и произвести для США 20 миллионов доз вакцины в декабре и от 85 до 100 миллионов доз в первом квартале 2021 года. Эффективность препарата, по данным производителя, составляет 94 процента.

17 декабря спецкомитет Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США поддержал использование вакцины производства Moderna для борьбы с COVID-19.

С 14 декабря в США проходит вакцинация от коронавируса вакциной, разработанной американской корпорацией Pfizer в сотрудничестве с германской BioNTech. В отличие от этого препарата, вакцина Moderna не требует низких температур для хранения при перевозке.

Соединённые Штаты занимают первое место в мире по числу больных COVID-19. С начала пандемии в стране выявлено более 17,5 миллионов инфицированных. Умерли более 300 тысяч пациентов.