Чеченский телеканал вслед за «колдуньями» показал их клиентов

Телеканал «Грозный» рассказал о двух жителях Чечни, которые, как утверждается, были задержаны во время поездки в Дагестан к колдунье. С ее помощью один из задержанных якобы хотел вернуть жену, сообщает сайт Кавказ.Реалии со ссылкой на «Кавказский узел».

Двое молодых людей были остановлены, когда возвращались из Дагестана в Чечню. Они везли с собой железный замок, заговоренную воду и другие подозрительные предметы.

В беседе с полицейскими выяснилось, что в Дагестан оба задержанных ездили за услугами «колдунов». На такой поступок их толкнули безответные чувства», – говорится в инстаграме телеканала «Грозный».

Задержанных привели на беседу со специалистом Центра исламской медицины Адамом Эльжуркаевым. Беседа закончилась тем, что «провинившиеся» признали свои ошибки и принесли публичные извинения своему народу.

«Кавказский узел» отмечает, что сюжет вызвал раздражение в соцсетях. Так, пользователи инстаграма, пожаловались, в частности, на то, что сотрудники телеканала не изменили имена и не скрыли лица задержанных.