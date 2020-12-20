COVID-19 на Северном Кавказе: за сутки умерли 24 пациента, новых заболевших – 1 288

За последние сутки на Северном Кавказе умерли 24 пациента с подтвержденным коронавирусом, число новых заболевших – 1 288.

По данным оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции, в Краснодарском крае умерли двенадцать заболевших COVID-19, в Ставропольском крае – шесть, в Калмыкии – два, в Дагестане, Кабардино- Балкарии, Ингушетии и Чечне – зафиксировано по одному летальному случаю в каждой из республик.

Всего на Северном Кавказе за время пандемии коронавируса умерли уже 4 246 заразившихся – это официальные данные властей.

Больше всего новых случаев инфицирования за последние сутки выявлено в Ставропольском крае – 241 человек.

Ставропольский край + 241 (32 407 за все время эпидемии)

Краснодарский край + 187 (25 669)

Дагестан + 154 (21 737)

Чечня + 143 (7 159)

Калмыкия + 103 (13 644)

Кабардино-Балкария + 100 (14 701)

Карачаево-Черкесия + 94 (14 120)

Адыгея + 92 (10 034)

Северная Осетия + 88 (11 043)

Ингушетия + 86 (11 164)

На сегодня на Северном Кавказе зарегистрировано 161 678 случаев COVID-19. В целом по России, по данным властей, на 20 декабря выявлено 2 848 377 заразившихся коронавирусом (​российская официальная статистика учитывает положение в аннексированном Крыму).