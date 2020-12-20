В Беларуси проходят «Марши народного трибунала»

Президент США Дональд Трамп впервые прокомментировал информацию о масштабной хакерской атаке, которую специалисты в сфере кибербезопасности и даже глава Госдепартамента приписывают российской военной разведке. Трамп, однако, высказал несогласие с позицией ведущих СМИ. По его мнению, за атакой может стоять китайское правительство.

Он заявил, что «хакерство часто оказывается продуктом фейковых новостей» и заверил, что ситуация «под контролем». «Россия, Россия, Россия – вот что в первую очередь все начинают петь, когда что-нибудь происходит, потому что ведущие СМИ, в основном по финансовым причинам, бояться обсуждать возможность того, что это может быть Китай», – написал Трамп в твиттере.

Глава Белого дома допустил, что в ходе выборов машины для голосования могли подвергнуться хакерскому взлому. Действующий глава государства намекнул на то, что это могло повлиять на результаты подсчета голосов, и в очередной раз повторил свое предположение о том, что именно он «выиграл с большим отрывом» нынешнюю электоральную гонку за президентское кресло.

Администрация твиттера пометила это сообщение как содержащее дезинформацию, указав, что реальным победителем является Джо Байден, набравший 306 голосов выборщиков, которые были официально утверждены 14 декабря.

Ранее о причастности России к кибератаке на американские ведомства и компании, которая продолжалась с весны 2020 года, заявил госсекретарь Майк Помпео. Он рассказал об этом в интервью журналисту Марку Левину. Глава Госдепартамента назвал российские власти реальной угрозой для тех, кто любит свободу, а также обвинил в попытках «подорвать образ жизни» США, республиканский порядок страны и базовые демократические принципы.

Скоординированное хакерское нападение на американские ведомства началось в марте. На этой неделе Вашингтон подтвердил, что целями стали американское Министерство финансов, Национальное управление по телекоммуникациям и информации и другие ведомства. По данным корпорации Microsoft, также подвергшейся атаке, целью хакеров стали больше 40 правительственных агентств, аналитических центров, неправительственных организаций и IT-компаний. Цели располагались не только в США, но и в Канаде, Великобритании, Испании, Бельгии, Израиле, Мексике и Объединенных Арабских Эмиратах. Киберподразделение Министерства внутренней безопасности США заявило, что взлом представляет серьезную угрозу для федерального правительства и властей штатов и муниципалитетов, а также для критически важных объектов инфраструктуры.