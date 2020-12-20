В возрасте 80 лет умер известный грузинский киноактер, режиссер и сценарист Гоги Кавтарадзе. Информацию Общественному вещателю подтвердили члены семьи артиста.

Кавтарадзе родился 2 апреля 1940 года в Тбилиси. С юности его жизнь была связана с театром. Еще будучи подростком, он подрабатывал рабочим сцены. В 1967 году Кавтарадзе окончил режиссерский факультет Тбилисского театрального института имени Шота Руставели.

Впоследствии в качестве режиссера он работал в Театре Руставели, в Тбилисском академическом театре имени Коте Марджанишвили, в Батумском театре имени Ильи Чавчавадзе. Был директором Кутаисского театра имени Ладо Месхишвили и Сухумского драматического театра имени Константина Гамсахурдия. Занимал должность художественного руководителя Русского драматического театра имени Александра Грибоедова и Театра Рустави.

В 1964 году Кавтарадзе впервые появился в кино. Его дебютом стала главная роль в короткометражном немом фильме «Свадьба» режиссера Михаила Кобахидзе. Всего на счету Кавтарадзе роли в 25 кинокартинах. Среди них «Он убивать не хотел» (1966), «Не горюй!» (1969), «Кукарача» (1982), «Возвращение Будулая» (1985). В 1992 году на экраны вышел фильм «Золотой паук», режиссером и сценаристом которого был сам Кавтарадзе.

В начале 1990-х годов Кавтарадзе активно занялся политикой. Был членом Верховного Совета Республики Грузия первого созыва, оказался среди подписавших Акт о восстановлении государственной независимости Грузии 9 апреля 1991 года.

Спустя два десятилетия Кавтарадзе вернулся в политику. В 2012 году он был избран мажоритарным депутатом парламента Грузии 8-го созыва от блока: «Бидзина Иванишвили – Грузинская мечта».

Кавтарадзе состоит в Союзе кинематографистов Грузии. Он является лауреатом Государственной премии Грузии, премии имени Коте Марджанишвили и кавалером ордена Чести.