Несколько стран ЕС прервали авиасообщение с Британией

Причина – мутация коронавируса

Неколько стран ЕС в воскресенье сообщили о том, что они прекратят принимать авиарейсы из Великобритании – в связи с сообщениями о распространении на юго-западе Англии нового штамма коронавируса.

Первыми об ограничениях сообщили Бельгия и Нидерланды. Бельгия также прервала железнодорожное сообщение с Лондоном через Евротоннель. Позднее о временном запрете на авиасообщение заявили и ряд других стран, в том числе Франция и Германия - она вводит временный запрет на полёты с полуночи 21 декабря. К вечеру 20 декабря временные ограничения на полёты в Британию и из Британии ввели около 10 стран Евросоюза. Ожидается, что ситуацию обсудят представители ЕС.

Власти Израиля не остановили авиасообщение с Британией, но запретили въезд в страну пассажирам, которые не имеют израильского гражданства. Обладатели же израильских паспортов, прилетающие из Лондона, должны будут провести 2 недели на карантине.

Накануне власти Британии заявили об ужесточении уровня ограничительных мер – до четвёртого, самого высшего – на юго-востоке Англии и в Лондоне. Это фактически означает полный локдаун.

Британская пресса пишет об "отмене Рождества" – массовых мероприятий в связи с праздниками в столице Британии не будет, рестораны и кафе закрыты. Местным жителям запрещено покидать свои дома без крайней необходимости, а также собираться несколькими семьями на Рождество. Меры пока введены на 2 недели.

Британский премьер Борис Джонсон заявил, что новый штамм коронавируса распространяется на 70 процентов быстрее, чем "обычный". Медики, однако, утверждают, что, несмотря на скорость распространения заболевания, оно, по всей вероятности, не представляет большей опасности для жизни человека, чем привычный штамм коронавируса, и не повлияет на проводимые меры по вакцинации от COVID-19.