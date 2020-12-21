Команда Байдена готовится наказать Россию за кибератаки

К ответным мерам призывают сенаторы

Двое сенаторов США - республиканец и демократ - призвали администрацию Дональда Трампа принять меры в ответ на масштабные кибератаки на государственные учреждения Соединённых Штатов. По утверждениям американских спецслужб и Госдепартамента, кибератаки организовали российские хакеры, предположительно связанные с государством.

Представители властей США и эксперты говорят, что сети по меньшей мере шести правительственных ведомств были взломаны, а тысячи компаний заражены вредоносным кодом в ходе одной из крупнейших известных подобных хакерских атак - сообщает "Голос Америки". Президент Дональд Трамп предположил, что вред от кибератак был преувеличен прессой, и высказал сомнения в том, что за ними стояла Россия, выдвинув версию о причастности Китая.

Сенатор-республиканец Митт Ромни - один из немногих открытых критиков президента в Республиканской партии - заявил, что масштабный взлом данных федерального правительства был "чрезвычайно разрушительным" и что у президента Дональда Трампа возникает "близорукость", когда речь заходит о России. По мнению Ромни, Россия сейчас противостоит Соединённым Штатам "на всех фронтах", и Вашингтону следует исходить из того, что Москва сейчас представляет собой враждебную силу на мировой арене.

Ведущий демократ в сенатском Комитете по разведке Марк Уорнер заявил, что кибератака, возможно, продолжается и что власти еще не определили ее полный масштаб. Он также призвал к ответным мерам.

Команда избранного президента Джо Байдена рассмотрит несколько вариантов наказания России за ее предполагаемую причастность к кибератакам после вступления Байдена в должность. По словам будущего главы администрации Байдена Рона Клайна, речь может идти о санкциях и о "шагах, которые могут сократить возможности для соверешния подобных атак из-за рубежа". При этом Клайн подчеркнул, что необходимо получить больше информации о целях и объеме кибератак против США.

Кремль отрицает какое-либо участие российских государственных структур в кибератаках - как нынешних, так и осуществлённых в прошлом.