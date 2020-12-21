Навальный поговорил с предполагаемым участником покушения на него

Запись разговора с одним из предполагаемых участников покушения на Алексея Навального выложена в сеть. Её опубликовал сам политик.

По его словам, он сделал несколько звонков членам группы сотрудников ФСБ, предположительно причастным к отравлению, в том числе Константину Кудрявцеву. Как утверждается, оппозиционер звонил через специальное положение, поэтому Кудрявцев полагал, что ему звонят с рабочего телефона. Этот номер также использовался сотрудниками ФСБ в качестве коммутатора для связи с высокопоставленными офицерами.

Навальный представился помощником главы ФСБ Николая Патрушева, Максимом Устиновым, и попросил прояснить некоторые моменты, необходимые для доклада начальству.

В разговоре с Алексеем Навальным человек, идентифицированный как сотрудник ФСБ Константин Кудрявцев, пояснил, что политик бы умер, если бы не оперативная посадка в Омске и не введённый ему врачами скорой помощи атропин. Собеседник Навального также рассказал, что отравляющее вещество было нанесено на нижнее бельё Навального.

На момент звонка Навальный уже знал, что Кудрявцев участвовал в слежке за ним, а также летал в Омск уже после того, как Навального отправили на лечение в Берлин, утверждают расследователи. Ранее The Insider и Bellingcat писали, что Кудрявцев – специалист в области химзащиты – специально летал в Омск, так как знал, как устранять следы яда.

В разговоре Кудрявцев отмечает, что одежду для очистки ему выдал человек по имени Михаил, возглавляющий местное управление ФСБ по борьбе с терроризмом. Навальный позвонил и ему. Михаил отказался говорить по открытой линии, но подтвердил, что передавал одежду Кудрявцеву и работал вместе с местными сотрудниками транспортной полиции. Этот собеседник Навального идентифицирован как Михаил Евдокимов. Он, как утверждается, запечатлён на фотографии среди людей в штатском в кабинете главного врача в омской больнице, куда привезли Навального.

Предполагаемый участник покушения называет и других возможных участников отравления. В том числе не названного ранее в расследовании Bellingcat Василия Калашникова. По данным The Insider Калашников – специалист в области газовой хроматографии. Это современный метод обнаружения следов химических веществ, например, нервно-паралитического яда, в биологических образцах.