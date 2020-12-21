Пандемия и потерянное время

Сейчас, в разгар пандемии, когда следишь за ситуацией в Грузии, складывается стойкое ощущение потери времени, и это касается не только того, что в стране все застыло, туристов нет, рестораны закрыты, а ориентированная на сервис экономика дышит на ладан.

Это само собой разумеется, но есть и нечто другое, куда более основательное и фундаментальное…

Многие годы в Грузии только самые-самые ленивые не жалуются на крайне малое количество предприятий и тотальную зависимость страны от импорта. Однако в поисках причин происходящего находят, как правило, такие объяснения, которые не имеют ничего общего с реальностью.

Продолжается это уже десятилетиями. Так, в 90-е годы самой популярной была версия иностранного вмешательства – «Америка, Европа, и Международный валютный фонд специально разгромили местную промышленность для того, чтобы освободить местный рынок для своего экспорта».

Прямо так и представляешь себе, что Грузия – это нечто вроде современного Китая, с супермощной, гипер-конкурентоспособной промышленностью и гигантским рынком сбыта, ради которого весь мир готов продать душу дьяволу.

Разумеется, эти обвинения не имели ничего общего с реальностью. В первую очередь, экономика Грузии развалилась по причине того, что она, даже по советским меркам, была вопиюще конкурентоспособной. Забыли, наверное, что в советское время, например, тбилисскую школьную форму носили только нищеброды, а более или менее благополучные семьи покупали своим детям исключительно московскую…

Ну а про легенду грузинской промышленности – Кутаисский автозавод – можно часами рассказывать эпические истории, но это совсем не обязательно. Достаточно того, что в самом Кутаиси свои же грузовики называли сложным неологизмом, означающим что-то вроде «невозвращенец» – эти шедевры мирового автопрома ломались еще до того, как пересекали ворота предприятия.

Вот такая вот у нас была промышленность, которую развалили злобные евро-американские бюрократы – исключительно для того, чтобы освободить безразмерный грузинский рынок для поддержания их, дышащей на ладан экономики.

Ну, правда, вышло все иначе, и Грузию покорил турецкий и китайский ширпотреб, соответственно, получается, что европейцы и американцы, ценой грандиозных усилий, развалили экономику Грузии ради турков и китайцев. Вот такая получается благотворительность.

В 2000-е годы добавился еще один, как у нас говорят, нарратив – «Запретите импорт и дайте местной промышленности возможность развиваться».

Этот тезис к истине ненамного ближе, чем тот, что про МВФ и злокозненных евро-янки. Постепенно разговоры такого рода притихли, поскольку стало ясно, что если завтра запретить импорт, то это приведет не к росту производства, а тотальному дефициту и такому росту цен, который мы до этого не видели.

Грузинская промышленность страдает от фундаментальных болезней. Если внимательно ознакомиться с перечнем производимой в стране продукции, то станет очевидно, что он довольно немаленький. В Грузии производится немало наименований продукции, однако в небольших количествах, так как местному товару сложно конкурировать с импортом.

Например, мало кто знает, что в Грузии есть довольно крупное производство красок, лаков, и прочих строительных материалов с высокой добавочной стоимостью, но его продукция практически не видна на прилавках магазинов.

Причин слабости индустрии немало – это и технологическая отсталость, и дефицит квалифицированных кадров, и натуральное хозяйство, которое почему-то называют «сельским».

У грузинских товаров есть одна фундаментальная особенность, которая исключает конкурентоспособность в сравнении с иностранным продуктом, даже если завтра полностью запретить весь импорт.

Как правило, грузинский товар дороже импортного и хуже качеством. Эти ножницы делают невозможным полноценное развитие местной индустрии – почему товар, который хуже и дороже, должен продаваться лучше, чем тот, который качественнее и дешевле?

Можно, конечно, апеллировать к высоким патриотическим чувствам, но – ненадолго. В конце концов, понятия «патриотизм» и «потребитель» – несовместимы.

И вот сейчас мы возвращаемся к тому, с чего начинали – к потере времени.

Пандемия предоставила грузинской промышленности уникальный шанс на быстрый скачок вперед. Совокупность факторов, которая была бы невозможна в нормальной ситуации, сейчас у нас с вами – налицо.

В результате пандемии население массово беднеет, девальвация национальной валюты же приводит к безудержному росту цен в масштабах, которые мы до этого не видели. Падение доходов населения и безумный рост цен – это ножницы, которые открывают невиданный доселе шанс для местных производителей чего угодно.

Для того, чтобы сейчас реально вытеснить импорт и занять освободившуюся нишу, местным производителям нужно, наконец, понять – потеснить иностранцев можно только путем внедрения нового стандарта – местный продукт должен быть как минимум не хуже, и обязательно – дешевле импорта.

Природа, в лице маленького существа с короной, предоставило грузинской экономике первый за 30 лет шанс на возрождение, требуя при этом минимума – сократить маржу прибыли, отодвинуть на задний план природную жадность грузинского бизнеса, ради того, чтобы отвоевать потребительские ниши у стремительно дорожающего импорта.

Увы, наблюдения над тенденциями рынка никак не обнадеживают – грузинское молоко стоит столько же, сколько «Пармалат», и дороже, чем белорусское… На этом все разговоры о возрождении индустрии можно сдать в утиль. Там, где грузинский молочный продукт стоит дороже белорусского – забудьте разговоры об экономике. А сшитая грузинскими компаниями одежда стоит почти столько же, сколько итальянская…

Я уже сейчас вижу финал… Рано или поздно пандемия закончится, а вместе с ней – закроется и окно возможностей. Второго такого шанса вытеснить импорт у Грузии не будет… Разумеется, если сразу же после коронавируса мир не будет потрясен какой-нибудь бубонной чумой, которая окончательно добьет глобализацию.

В очередной раз Грузия, как и все прошедшие 30 лет, теряет то самое главное, чего у нее нет – Время.

Мнения, высказанные в рубриках «Позиция» и «Блоги», передают взгляды авторов и не обязательно отражают позицию редакции