«AUADA». В Абхазии появилась онлайн-галерея

В конце октября в социальной сети Инстаграм появилась страница онлайн-галереи современного искусства «AUADA». Созданный двумя художницами из Сухума, Дианой Хинтба и Апщой Хагба, этот проект ставит перед собой задачу рассказать миру о творчестве художников из Абхазии. Наверное, на жизнь в Сухуме пандемия повлияла особенно сильно: и без того маленький городок, который даже раньше не мог похвастаться бурной культурной жизнью, с закрытием театров и музеев как будто бы сжался и совсем опустел. Поэтому, когда в конце октября в Инстаграме появился новый аккаунт «auada_gallery», информация об этом очень быстро распространилась среди любителей искусства. Неожиданно появилась возможность наблюдать за творчеством местных художников в очень доступном и ненавязчивом формате прямо из дома. Авторами идеи создания онлайн-галереи являются профессиональные художницы Апща Хагба и Диана Хинтба. Этот проект, не имеющий пока аналогов в Абхазии, родился совершенно случайно, когда они, сидя в мастерской, обсуждали те проблемы, которые стоят перед их коллегами. Апща Хагба уточняет: «Знаменитых наших мастеров никто нигде не знает, по сути. Это определенное постсоветское пространство и узкий круг людей. Мы сейчас говорим: «вот Батал Джопуа – знаменитый художник». Но знаменитый где? Из абхазских художников мало кого знают за рубежом, а они ведь необыкновенные. К тому же, каждый художник сталкивается с тем, что у нас есть проблема отсутствия галерей. Да, у нас есть выставочный зал и Национальная галерея, но она закрыта, туда никто не может зайти и посмотреть эти работы, они просто сложены в ящики. Никто в принципе не знает, что находится в нашей Национальной галерее. Это раз. Два – это то, что сложилась такая ситуация в связи с коронавирусом. В Абхазии художникам вообще тяжело, а сейчас стало вдвойне тяжелее. И мы начали озвучивать эти проблемы просто вслух за чашкой кофе, и вдруг все это закончилось тем, что на следующий день Диана создала эту страницу в Инстаграме. Это было 27 октября».

В результате «AUADA» – это не просто страница, заполненная постами со специально отобранными картинами или скульптурами, здесь можно познакомиться с художниками, увидеть их мастерские и иногда даже «подглядеть» за творческим процессом. Диана Хинтба разъяснила, как устроена работа в рамках онлайн-галереи: «Мы выставляем тех художников, которых мы знаем, по принципу того, что нам самим нравится. Конечно, нам повезло, что мы знаем многих художников лично. Апща или я, мы связываемся и просим прийти в мастерскую. Эти художники уже знают, что у нас есть «AUADA». Мы им предварительно рассказываем, что есть галерея и мы хотим сфотографировать работы, которые они бы хотели показать миру и из которых мы выберем что-то, что лучше покажет их творчество. То есть мы приходим окунуться в этот мир, параллельно сами рассматриваем работы и фотографируем, как устроена мастерская. Мы стараемся не забивать ленту огромным количеством работ, а мы выставляем большинство работ в историях. Если сегодня у нас, например, Адгур Ампар, то это может быть 10-20 историй, посвященных его живописи, какие-то видео, моменты из его мастерской. Стараемся полностью все охватить. Не просто сделать два поста с картинами, а там идет лента посвященная Адгуру Ампар».

При этом, как подчеркивает Апща Хагба, возраст и национальность автора, а также уровень известности для них не имеет значение. Важно лишь то, что работы профессиональны и интересны, а их автор из Абхазии: «На сегодняшний день на «AUADA» представлены работы Батала Джопуа как в масле, так и в акварели. Также у нас представлены работы Игоря Панченко. Его работы сделаны акрилом, и он пишет абсолютно в своем стиле, что-то такое трансцендентальное, космическое. Еще у него есть графика. Мадина Бигвава – очень светлый и позитивный живописец. У нас есть работы Александра Бояджана. Я думаю, что нет в Абхазии человека, который не узнал бы работу и технику Бояджана. Его пейзажи – это олицетворение нашего солнечного города, и потом от его картин всегда такое хорошее настроение. Недавно мы проработали и сейчас собираемся выставить работы молодой Николь Барциц. Они энергетически удивительны, ты как будто попадаешь в какой-то ее мир. Это графика, акварель, она будто иллюстрирует свой внутренний мир. Вот, в чем прелесть абхазских художников? В принципе Абхазия маленькая страна и население небольшое, но они все такие разные. У каждого свой язык в плане техники и выполнения, в том, как они видят живопись, как воспринимают цвета».

На данном этапе «AUADA» – это полностью волонтерская инициатива двух художниц. Они сами отбирают работы, сами все фотографируют и сами ведут страницу в Инстаграме. Но Диана Хинтба отметила, что если бы в перспективе им удалось превратить онлайн-проект в настоящую галерею, то это стало бы идеальным развитием сюжета: «На данный момент мы вообще не спешим и просто хотим наработать какой-то контент, хороший, качественный и интересный. В планах – чтобы у нас выросло количество подписчиков. Пока мы в это не вкладываем денег, стараемся набрать сами хорошую аудиторию. Но существуют какие-то сервисы по набору подписчиков, реклама. И мы в принципе будем это делать обязательно в будущем. А пока мы хотим начать с того, что хотя бы месяца три будем работать над контентом, а потом уже возможно и подключим какую-то рекламу на специфическую аудиторию и специфическую локацию. Пока «AUADA» – это абсолютно онлайн-проект, но, конечно, если бы это вылилось во что-то большее, было бы интересно».