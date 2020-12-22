Абхазские пользователи соцсетей рассказали, как изменились их доходы в 2020 году.

– Изменились ли ваши доходы в 2020 году?

Алиса Пачалия: Мои доходы в 2020 году изменились, но незначительно, потому что у меня специфический формат зарабатывания денег. В основном, это частные заказы в социальной сфере. Если рассматривать общее состояние, то доходы уменьшились в зависимости от того, что ориентир был в сторону COVID-19. Это не совсем моя специфика деятельности, поэтому заказов было меньше. Что касается общего экономического положения, то я заметила, что в этом году у людей появилось больше возможностей в сельском хозяйстве. Они больше сажали, занимались огородом, урожай в этом году был хороший. Но в плане работы, к сожалению, возможности себя реализовать из-за карантинных и других мер у людей не было. Поэтому где-то плюс, где-то – минус.

Ася: Зарплата не изменилась, то есть она не стала меньше, и она не стала больше. Но с учетом того, что цены на все растут, все равно получается, что в этом году мы остаемся в минусе. Доходы все равно уменьшаются, хочешь не хочешь. И ни от кого я еще не слышала о том, что в этом году зарплата хоть как-то была проиндексирована или увеличена, потому что год был для всех тяжелый, не только для работников, но и для владельцев бизнеса. Поэтому мало кто задумывался о том, чтобы хоть как-то поощрить работников или увеличить зарплаты. Естественно, что ни о какой премии, скорее всего, речь идти не будет. Люди стали искать дополнительные источники дохода. Может быть, это тоже говорит о том, что уровень заработка падает, и люди пытаются найти его на стороне.

Светлана Михайловна Матосян: У меня ничего не изменилось. Я как получала зарплату, так и получаю.

– Стабильно получаете зарплату?

Светлана Михайловна Матосян: В августе и сентябре были задержки у учителей по заработной плате и все, после этого больше не было. Да, мы долго ждали отпускных, а все остальное нам выплачивают постоянно, каждый месяц стабильно, поэтому у меня изменений нет.

Блогер: Доходы чуть-чуть увеличились за счет того, что они зависят от туристов. А в этом году количество туристов было больше после того, как открыли российско-абхазскую границу, доходы населения увеличились. Но были и сложный период, когда была закрыта граница с конца марта до августа. Но я считаю, что период с августа по сей день, выровнял ситуацию, и доходов стало больше, плюс. И второе хочется отметить, говоря о доходах в 2020 году: выгоднее работать на себя, фриланс, нежели на государство или на кого-либо. Свой какой-то бизнес, просто телефон, выход в интернет – такой заработок.

Алла Порцхол-оглы, жительница Очамчыры: Конечно, доходы уменьшились. Сезон начался в августе, до Очамчыры он почти не дошел. Люди, которые ходили на сборы урожая, на ореховые сборы, так как орех еще не очистился от болезни, его надо лечить. Те, кто собирали урожай, за это деньги получали, единственные они в этом году, кто кукурузу собрал, помогал людям, они заработали. А мы, кто в туристической сфере работали, мы недоработали, недополучили все. В Очамчырском районе было мало приезжих. Налоги не собирали, так как у людей нет средств. Пандемия, люди болеют, какая бы бесплатная ни была медицина, все равно много лекарств приходится покупать тем, кто дома, на самоизоляции. Они почти все сами покупали. Единственное, не тратили на свадьбы. Мало было свадеб, зато похорон было много. То, что границу не разрешают переходить людям и заработать, люди зарабатывали, это очень плохо.

– Наши граждане же могут выезжать спокойно.

Алла Порцхол-оглы: Да, но они не могут перенести 50 кг мандаринов, продать. Не только наши граждане, но и другие граждане приезжали, зарабатывали.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия