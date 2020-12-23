Израильский парламент самораспустился в третий раз подряд

Сотрудница Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь была в понедельник задержана в Москве у дома, в котором предположительно живёт сотрудник ФСБ Константин Кудрявцев. Он, как утверждает Алексей Навальный, был одним из участников операции по его отравлению.

Соболь вела прямую трансляцию в твиттере и сняла своё задержание.

Задержание снимали также журналисты, которые прибыли на место и, как и Соболь, пытались пообщаться с Кудрявцевым (дверь в квартиру им не открыли).

Полицейские при задержании сказали сотруднице ФБК, что на неё поступило заявление от одного из жильцов. Названный адрес совпадает с предполагаемым адресом Кудрявцева.

Из отдела полиции Соболь позвонила адвокату Владимиру Воронину. Он сообщил "Медиазоне", что её опрашивают в рамках доследственной проверки по уголовному делу. О какой уголовной статье идёт речь, он не сказал. Алексей Навальный также написал в Twitter-аккаунте, что на Соболь "оформляют уголовное дело".

Позже в твиттере канала "Навальный.Live" появилось сообщение, что на Соболь составили административный протокол по статье "Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции". Статья предполагает наказание в виде штрафа или ареста сроком до 15 суток. При этом, по данным адвокатов, Соболь опрашивают в рамках проверки её действий, нарушающих статью Уголовного кодекса о нарушении неприкосновенности жилища. Опрос начался после полуночи, спустя шесть часов с момента доставления в отдел полиции.

Соболь отказалась давать показания.

В ночь на вторник Соболь была отпущена без предъявления обвинений по уголовной статье.

Ранее ФСБ выступила с заявлением, в котором назвала разговор Навального с Кудрявцевым подделкой и заявила о начале проверки.

В понедельник Алексей Навальный опубликовал запись своего разговора с, как он утверждает, Кудрявцевым. Оппозиционер представился помощником секретаря Совета безопасности Николая Патрушева. В ходе беседы сотрудник ФСБ фактически признался в том, что на Навального было совершено покушение, и рассказал подробности.

В разговоре с Алексеем Навальным человек, идентифицированный им как сотрудник ФСБ Константин Кудрявцев, пояснил, что политик бы умер, если бы не оперативная посадка в Омске и не введённый ему врачами скорой помощи атропин: "Если б там чуть-чуть дольше, то, возможно, все, как бы, закончилось по-другому. Вот видите, стечение обстоятельств… Это тот самый такой вот плохой фактор, который в нашей работе, да, может быть". Собеседник Навального также рассказал, что отравляющее вещество было нанесено на нижнее бельё Навального.

Сам Кудрявцев не был в Томске, когда там 20 августа был отравлен Навальный. Но ранее он участвовал в слежке за ним, а также летал в Омск уже после того, как Навального отправили на лечение в Берлин, утверждают расследователи. Ранее The Insider и Bellingcat писали, что Кудрявцев – специалист в области химзащиты – специально летал в Омск, так как знал, как устранять следы яда.

Московский штаб Навального сообщил, что вечером в понедельник у здания ФСБ на Лубянке начались одиночные пикеты с требованием расследовать отравление, уголовное дело по факту которого в России так и не возбуждено.

Двое участников пикетов были задержаны.