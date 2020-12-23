Хлеб в Грузии станет немного бюджетным

Мировые цены на пшеницу достигли исторического максимума. В целях недопущения роста цен на хлеб правительство Грузии намерено субсидировать отрасль. Существенную помощь Грузии в этой ситуации оказывают США – в порту Поти уже разгружается сухогруз с первой партией американской пшеницы.

Проблемы для Грузии могут возникнуть в связи с планами Минсельхоза России по введению квотирования экспорта зерна с 15 февраля по 30 июня. Согласно постановлению российского ведомства, для защиты внутреннего рынка за пределы стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) можно будет экспортировать не более 15 млн тонн всех видов зерновых.

На фоне этих известий цены на муку в Грузии перманентно растут: если в 2018-19 годах цена 50-килограммового мешка колебалась в районе 49-50 лари, то уже сегодня она стоит 63 лари. Рост цен обусловлен ситуацией на мировых рынках, где в результате пандемии произошло нарушение логистических поставок, что привело к подорожанию пшеницы в сравнении с прошлым годом на 50%. Не последнюю роль для Грузии играет и обесценение национальной валюты, так как Грузия на 85% зависит от импорта пшеницы.

В целях недопущения роста цен на хлеб правительство Грузии задействовало 4-месячную программу субсидирования производителей хлеба. По словам Автандила Силагава, директора Ассоциации производителей пшеницы и муки, на сегодня Грузия располагает стратегическим запасов муки на два месяца.

«На данном этапе роста цен на традиционный хлеб не произойдет. Согласно программе правительства, заводам, выпекающим т.н. социальный хлеб, мешок муки будет поставляться по фиксированной цене в 53 лари, разницу в цене покроет государство».

Впрочем, субсидии коснутся только массовых производителей хлеба – мелкие пекарни уже вынуждены поднять цены на 10-20%. Особый драматизм ситуации добавляют заявления о повышении тарифов на газ и подорожание бензина, говорит один из сотрудников пекарни:

«Некоторые уменьшают вес хлеба и оставляют прежнюю цену, некоторые увеличивают цену при прежнем весе, каждый балансирует, как может, но всему есть предел. Мы планируем поднять цену из-за подорожавшей муки, иначе работать придется в убыток».

В этой связи как нельзя кстати может оказаться ежегодная продовольственная помощь США Грузии. В порту Поти уже разгружается 14 тысяч тонн высококачественной американской пшеницы. По словам Кетеван Кублашвили, генерального директора компании, владеющей терминалом пшеницы, это первая партия, прибытие очередного судна планируется 25 декабря:

«Позиция России ставит зависящие от импорта пшеницы страны с непростое положение, и свыше 30 тысяч тонн американской пшеницы послужат существенным подспорьем для стабилизации цен. Честно говоря, пока мы не ожидаем дальнейшего роста мировых цен на пшеницу, и как говорит опыт прошлых лет, за повышением зачастую происходит снижение. Нынешняя ситуация диктует Грузии необходимость искать пути для повышения внутреннего потенциала производства зерновых».

В целом, ежемесячное потребление Грузией пшеницы колеблется в пределах 30-40 тысяч тонн. За редким исключением, в этом году практически всю пшеницу Грузия закупала в России – в первом квартале 2020 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, импорт пшеницы из России в Грузию увеличился с 72 тысяч тонн до 87 тысяч тонн, при этом российская доля в импорте достигла 90 процентов.