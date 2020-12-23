Сухумские предновогодние испытания: двое суток без воды

На этой неделе вся столица Абхазии была на двое суток, а некоторые ее районы – и на больший срок, лишена водоснабжения. Кто-то из пользователей соцсетей горько пошутил: «Перед Новым годом мы прошли огонь и воду, осталось пройти медные трубы». «Огонь», – стали рассуждать другие пользователи, – это, наверное, пожар в начале декабря на электроподстанции «Сухум-1», из-за которого половина города несколько суток была обесточена. А вот «медные трубы» – это что такое предстоит?»

Впрочем, про общегородское отключение воды было заранее объявлено, и связано оно было с плановыми работами по замене обветшавших коммуникаций согласно Инвестпрограмме (финансовой помощи РФ Абхазии). Еще 18 декабря сухумский МУП «Водоканал» сообщило, что «в связи с подключением новых полиэтиленовых труб, проложенных по ул. Абазинская, ул. Гулиа, ул. Джонуа, к сетям водопровода будет прекращена подача питьевой воды во всем городе с 22.00 часов 20 декабря (воскресенье) до 24.00 часов 21 декабря (понедельник).

Главный инженер «Водоканала» Мераб Анкваб пояснил в СМИ, что подачу воды необходимо отключать накануне проведения ремонтных работ, чтобы в трубах не было воды в момент, когда рабочие приступят к ремонту. На 20 перекрестках сухумских улиц – Гулиа, Джонуа, Дбара, Воронова, Лакоба, Когония, Басария, Абазинской, Ардзинба – предстояло произвести 27 подключений водопроводных труб к магистральным сетям. В связи с этим в столице было ограничено движение общественного и личного транспорта, Центральный рынок и близлежащие оптовые магазины в понедельник не работали.

Но к намеченному сроку подачу воды в Сухуме возобновить не успели. Замдиректора департамента ЖКХ Администрации столицы Руслан Авидзба сообщил вчера: «Работы очень масштабные, сложные. Помешала еще погода, постоянные дожди». Он пообещал, что вода жителям столицы будет подана к вечеру 22 декабря.

С подробностями в эфире канала «Абаза-ТВ» познакомил специалист отдела технического контроля УКС РА Аляс Ахба:

«Основная загвоздка у нас возникла на Воронова и на Гулиа… Здесь стоит крестовина еще семидесятых годов, и нужно было соединить пластик с металлом. Это проблематично и занимает время. Усугубили все погодные условия. Рабочие работали до семи утра, они уже выдохлись, и их отправили на пять часов, чтобы они передохнули. После чего вскрыли вот этот колодец. Были некоторые непредвиденные моменты… Пока не вскрыть колодец и не поднять определенный объем грунта, невозможно узнать, что там – чугун или… Приходится импровизировать. Там находится соединительная муфта, которая должна свариться с этим соединительным элементом, после чего мы только сможем соединить пластик с чугуном».

Работы по замене коммуникационных сетей, подключению новых водопроводных труб к магистральным сетям были окончены в ночь на 23 декабря. Как же выкручивались без воды жители Сухума эти двое с лишним суток? Кто как. У кого-то, в основном, конечно, в частных домах, есть баки с запасами воды на несколько тонн. Кто-то наполнил перед отключением все емкости в доме, включая пластиковые пятилитровые баллоны. Кто-то, имеющий автотранспорт, ездил, когда эти небольшие запасы закончились, на родники (самый известный в городе, обустроенный более 70 лет назад, находится по улице Чанба)…

Нельзя не сказать о том, как эта тема обсуждалась в соцсетях. Если во время пика перебоев с электроэнергией все комментаторы дружно объединились против добытчиков криптовалюты, приведших энергосистему почти к коллапсу (сами добытчики, скорее всего, помалкивали), то на этот раз они четко разделились на два лагеря – «недовольных» и «благодарных». Первые, как обычно, выплескивали в интернет негатив:

«Дайте воду!!! Сколько можно терпеть?!»;

«А потом скажут, что не успели. У нас всегда так. Ах, ничего, подождут»;

«Почему сейчас, перед Новым годом, все улицы разворотили? Летом нельзя было сделать?»;

«А где чертежи старых коммуникаций, не сохранились?»;

«Почему заранее не предупредили, чтоб водой запастись?».

В ответ звучало:

«Как же надоело читать этих нытиков и невежд! Всех предупреждали, а вас не предупредили?»;

«Что вы за люди? Дома у себя ремонт никогда не делали, не знаете, что это такое? Или согласны всю жизнь без ремонта сидеть?»;

«Вам не угодишь, летом делают – ругаетесь, что в курортный сезон. Мы-то дома сидим, а они под дождем мучаются»;

«У нас в этом году столько «вирусологов» развелось, а сейчас еще и специалистов по городским коммуникациям… Сгорели чертежи еще в войну!»;

«Не хамите. Люди и так работают день и ночь»;

«Спасибо, что не летом! Дай Бог, чтоб летом курортный сезон удался, чтоб люди смогли заработать».

Много благодарных откликов было после того, как воду подключили. Однако в некоторых районах города она так и не появилась. Специалисты МУП «Водоканал» выясняют причины отсутствия воды в жилых домах на нескольких улицах Сухума.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия