Обзор абхазской прессы

Наступил пик цитрусового сезона в Абхазии. Более 1000 тонн мандаринов в сутки вывозится сегодня в Российскую Федерацию. Однако в начале декабря на границе по реке Псоу возникли проблемы с досмотром и оформлением большегрузных машин, перевозящих цитрусовые плоды. Машины стояли по двое суток, пограничная и таможенная зона российской границы напоминала автопарк грузовых машин. В интервью газете «Республика Абхазия» Председатель Государственного таможенного комитета РА Гурам Инапшба прокомментировал ситуацию: «Уже с лета было известно, что в этом году ожидается большой объем урожая цитрусовых плодов. Мы прогнозировали, что этот сезон в республике будет очень напряженным, так как увеличится количество транспортных средств, перевозящих цитрусы. Об этом мы проинформировали представителей Федеральной таможенной службы России. Таможенный комитет подготовился к сезону основательно. Но ажиотаж на границе вызван существенным увеличением объемов урожая цитрусовых плодов и закончится, наверное, перед Новым годом».

Издание уточняет, что все большегрузные машины проходят абхазскую границу беспрепятственно. Затор образовался на российской стороне из-за большого потока машин. Пропускная способность МАПП «Адлер» (многосторонний автомобильный пункт пропуска) и КПП «Псоу» рассчитана на 150 грузовых машин в сутки.

«Мы отправляем до 250 машин только с цитрусовыми плодами. Нагрузка увеличилась. По данным российских коллег, в сутки границу проходят до 400 машин. Мы не можем упрекнуть российскую сторону и потребовать, чтобы они пропускали на свою территорию большегрузные машины без досмотра. Тем не менее, когда ситуация усугублялась, мы просили российских коллег смягчить досмотр, и они шли нам навстречу. Сложившаяся ситуация также связана с тем, что на российской стороне были введены новые строгие требования к ввозимой сельскохозяйственной продукции», – уточнил Инапшба.

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Один из активистов принятия закона о декларировании доходов и расходов Астамур Какалия отреагировал на призыв партии «Амцахара» к руководству страны – обращаться в Генеральную прокуратуру для возбуждения уголовных дел по фактам нарушений, выявленных Контрольной палатой, пишет «Нужная газета».

У автора поста в соцсети Facebook возник вопрос: «А что, Генеральной прокуратурой не возбуждены уголовные дела по выявленным фактам правонарушений? Население ждет возврата сумм, отстранений от должностей коррупционеров за нецелевое использование средств (как минимум), приговоров судов, а оказывается, уголовные дела еще не возбуждены даже? Такими темпами коррупционеры имеют больше шансов прожить до глубокой старости и не дождаться финала коррупционных расследований».

Астамур Какалия пишет, что если по результатам года ни один коррупционер не осужден, если ни один коррупционер не уволен даже с формулировкой «нецелевое использование средств», то миллионные траты в бюджете на будущий год госорганизациям по борьбе с коррупцией не имеют никакого смысла.

«Государству совсем необязательно содержать громоздкие штаты борцов с коррупцией, если ни один коррупционер не разоблачен неопровержимыми фактами и не уволен за коррупцию. Я прошу депутатов парламента и президента не утверждать траты в бюджете 2021 года на борьбу с коррупцией, ввиду отсутствия, собственно, борьбы с коррупцией», – призвал Какалия.

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Агентство «Апсныпресс» сообщает, что распоряжением Кабинета министров запрещена заготовка елей и пихты, а также ввоз из Российской Федерации натуральной пихты без корневой системы для проведения новогодних праздников в 2020 году. Подобные распоряжения принимаются ежегодно, сказал в интервью агентству председатель Государственного комитета РА по экологии и охране природы Савелий Читанава. «Мы каждый год обращаемся к правительству с предложением запретить вырубку и заготовку елей и пихты. На территориях, где теоретически возможна вырубка елок, дежурят наши районные инспекторы», – сказал Читанава. По словам эколога, нарушители будут подвергаться административным штрафам. «Наша основная задача – сохранить эти деревья в естественных местах их произрастания. Абхазия всегда славилась своей флорой, и мы должны бережно относиться к ней», – отметил Читанава. В Абхазию можно завозить пихту, но деревья должны быть с корневой системой.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия