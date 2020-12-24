«Год был непростой – много знакомых умерло»

2020 год был непростым для многих. Как он отразился на благополучии жителей Цхинвала?

– Как 2020 год отразился на вашем благополучии и благополучии вашей семьи?

Джулия: Плохо отразился. Один из членов моей семьи переболел еще в самом начале, потратил очень много денег, чтобы поддержать свое состояние, хотя лечения нет. Пришлось делать КТ и все прочее. Ну и в связи с тем, что ввоз медикаментом и продуктов осложнился, на ценах это тоже сильно отразилось. Отразилось это и на семейном бюджете, потому что зарплата не повышается, а цены растут. Так что 2020 год оказался тяжелым в плане благосостояния не только моей семьи, но и моих знакомых и друзей.

Залина: Я не смогла съездить на тренинги, повышение квалификации. Я работаю в сфере обслуживания, и в этой сфере постоянно появляется что-то новое. Соответственно, я чему-то не научилась, чего-то не заработала. Очень дорого нам обошелся COVID. Мы потратили все накопленные средства на лечение. Несмотря на то, что мой отец лежал в больнице, и там лечили, все же каждый больной индивидуален, нужны разные препараты, не всегда стандартные. У всех свои болезни, у всех свои осложнения. Мы практически все свои накопления потратили.

Инал: В плане зарплаты это на мне никак не отразилось. Просто в личностном плане тяжело. Для кого-то год был хороший, для кого-то не очень. По разным причинам. В материальном плане грех жаловаться, я же не коммерсант, у меня с этим ничего не связано. Но год был непростой, на самом деле, непростой – много знакомых умерло.

Зарина: Ситуация с COVID и ситуация в республике вообще на мне особо не отразились, потому что я работаю в бюджетной сфере. В целом, естественно, подскочили цены на продукты питания, на овощи. Конечно, это затруднило ситуацию, возможно, не для нас, но для определенных людей точно. Я знаю много семей, на ком это отразилось. Те же таксисты, которые перестали работать из-за карантина.

Марина: Конечно, в отрицательном плане. Я работаю в магазине. Торговли нет – у людей нет денег, все хуже и хуже. Если раньше я могла продать две-три вещи, сейчас бывает так, что за день вообще ничего не продаю. Раньше такого не было. А сейчас с 10 до 6 сидишь в магазине, и ничего не продаешь. Это о чем говорит? О том, что люди экономят на всем. Обычно перед Новым годом все друг другу подарки покупали, а сейчас даже не чувствуется.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия