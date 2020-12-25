Подпольный майнинг как коронавирус

На днях на короткое время жители Абхазии и, в частности, ее столицы, расслабились – их быт, казалось бы, вошел в нормальное русло. Это произошло после того, как 11 декабря начался обещанный переток электроэнергии из России, были ликвидированы по временной схеме последствия пожара 5 декабря на подстанции «Сухум-1» и половина города вновь подключилась к общей энергосистеме, а в ночь на 23 декабря закончились капитальные ремонтные работы водопроводной сети Сухума и спустя двое с лишним суток его жители вновь получили воду. Но недолго жизнь «казалась медом»…

Вчера вечером произошла авария на насосной станции в районе Учхоза и, как сообщил СМИ заместитель директора департамента ЖКХ Администрации столицы Руслан Авидзба, без воды остался практически весь Сухум, поскольку взорвавшаяся труба относится к основной подающей в город воду магистральной сети. Вода в домах и квартирах появилась лишь сегодня после десяти утра…

Но это, конечно, мелочь по сравнению со вновь начавшимися отключениями по районам с целью предотвращения перегруза на электросети. Причем теперешняя ситуация оказалась для потребителей еще тяжелее, чем веерные отключения по графику: к тем в какой-то мере можно приноровиться, спланировав соответственно ему свой день. Еще позавчера было объявлено, что в связи со снова резко возросшими перегрузками на энергосистему диспетчеры будут отключать те районы, где ситуация будет достигать критической черты. Микрорайон, где я живу, в полной мере испытал это вчера. Около двух часов дня он был обесточен. Более трех часов после этого прошло в томительном ожидании, когда электроэнергию вновь дадут. Дали ее только в 17-20, а через минут пятнадцать вновь отключили уже почти до восьми вечера…

Сегодня, когда в десять утра я позвонил пресс-секретарю РУП «Черноморэнерго» Алхасу Гагулия, он не смог говорить, поскольку на предприятии начиналось совещание. Связались мы с ним вновь примерно через час, и вот что он рассказал:

«Вообще, конечно, ситуация очень тяжелая, потому что практически на всех подстанциях страны (вздыхает) перегрузы идут. По Сухуму страшные перегрузы. Где-то автоматика отключает фидера, где-то мы сами вручную отключаем – диспетчеры СУЭС и наши диспетчеры по «высоткам», чтобы снизить нагрузки. Вот этот переток, который мы получили – одним из условий его было снизить перед ним нагрузки на энергосистему. У нас это получилось: мы отключили большое количество ферм, до 50 мегаватт. А с перетоком наши недобросовестные майнеры включились. Те, которые получили лицензии, они отключились сами, потому что предварительным условием было при первой же необходимости, при перегрузе сетей отключаться. Подпольные майнеры включились, но при этом надо еще учесть ежегодный рост естественных нагрузок в такое время года: чем ниже температура на улице, тем больше люди включают отопление и прочее, и прочее, и прочее. На совещании сегодня обсуждалось следующее: поставлены самые жесткие задачи, возвращаемся к усиленному режиму. На совещании присутствовали сотрудники ОБЭП МВД. Майнеры будут отрезаться от сетей…

– Не обсуждалась такая перспектива, чтобы вернуться к веерным отключениям по графику? Потому что по графику потребителям легче…

– Нет. Потому что, безусловно, есть районы, где напряжение на каких-то участках находится в пределах нормы. Если у нас в одном направлении идет перегруз, а мы будем отключать в другом месте, это проблемы не решит. Сейчас стоит задача сохранения оборудования. А веерные отключения самой энергосистеме ничего хорошего не приносят. Да, мы снижаем энергонагрузку, но эти частые включения - отключения очень негативны… Если вы видели, мы постоянно выдаем информацию: там полетел трансформатор, там сгорело еще что-то… Это следствие вот этой чехарды с включением-выключением.

– Ясно. Многих сейчас интересует вопрос: как, Новый год удастся встретить в нормальных условиях?

– Вот, у нас задача сейчас поставлена руководством четкая: чтоб Новый год прошел без каких-либо серьезных аварий. Перед нами задача – снизить нагрузки, очень серьезно снизить. В какой-то ведь момент у нас ведь начало получаться, пошел спад нагрузки, когда начали отрезать. Но начало перетока послужило неким сигналом для майнеров, чтобы подключиться. Еще сложность в том, что большие-то мы фермы видим. Они проблем не создают по большому счету после того, как отключены. Какие-то средние, которые труднее идентифицировать, все равно находим через определенное время. Но огромную проблему создают вот эти маленькие, которые спрятаны по домам. От пяти, десяти машинок – и в совокупности львиную долю нагрузок на энергосистему от майнинга создают именно они.

– В общем, малый бизнес в кавычках?

– Да, в кавычках малый бизнес. И потом мы законодательно стеснены в некоторых средствах… Например, заходить в дома мы не можем. У нас нет таких полномочий, чтоб заходить в дома и проверять, стоит там машинка или не стоит. И эта тема должна уже решаться комплексно: силовыми структурами, нами…».

Невольно вспомнилось, как еще пару недель назад один пользователь абхазского сегмента соцсетей философски изрек: «Запретить майнинг в Абхазии теперь так же невозможно, как запретить короновирусную инфекцию».

А сегодня с утра прочел в «Фейсбуке» чей-то выложенный крупными буквами эмоциональный статус: «Уважаемые держатели ферм! Если в вас течет человеческая кровь, подумайте не только о своем кармане, о своем животе. Отключите свои фермы, дайте людям жить. Вы за счет нашего здоровья зарабатываете себе бабло, но доведете до того, что мы начнем сами находить ваши фермы и сжигать их». И так далее… А кто-то из интернет-комментаторов к нему привел цитату, памятную представителям старшего поколения на всем советском пространстве: «По такому случаю К.Маркс писал: «Обеспечьте капиталу 10% прибыли, и капитал согласен на всякое применение, при 20% он становится оживленным, при 50% положительно готов сломать себе голову, при 100% он попирает все человеческие законы, при 300% нет такого преступления, на которое он не рискнул бы пойти, хотя бы под страхом виселицы».

Правда, в связи с этой цитатой можно сказать, что не все капиталисты одинаковы и со времен Карла Маркса они в целом давно поумнели. Но есть еще и такое понятие, как «дикий капитализм». А еще стоимость биткоина сейчас достигла исторического максимума – 24,6 тысячи долларов.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия