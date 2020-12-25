Обзор югоосетинской прессы

Газета «Республика» пишет о ситуации в Южной Осетии. Автор статьи отмечает, что прошедшая неделя не принесла определенности в решении непростой ситуации. «Наоборот, общественно-политический кризис, начавшийся еще в августе месяце, когда после допросов правоохранителей погиб 30-летний Инал Джабиев, только усугубился». Автор называет сложившуюся ситуацию «тупиком недоверия», и с тревогой отмечает падение уровня доверия к власти со стороны населения. «Ситуация вокруг «Дела Джабиева» выявила тревожные тенденции, отражающие противостояние уже внутри общества. Но куда опаснее выглядит тенденция нарастания прямого противостояния части населения и правоохранителей. Иногда накал страстей на Театральной площади настолько силен, что вызывает серьезную озабоченность. С одной стороны, понятна взвинченность протестующих, с другой – не всегда оправдано рвение правоохранителей в исполнении распоряжений начальства. При этом каждый инцидент транслируется в интернете практически в онлайн-режиме, что не прибавляет спокойствия в обществе», – пишет газета. Решение проблемы автор по-прежнему видит только в диалоге, но в то же время отмечает, что его нужно было начинать раньше. И интеллигенции, и народу следовало высказаться еще в первые дни протеста на площади. «И, по сути, неважно – мнение это в пользу руководства, или в пользу протеста семьи Джабиевых. Ведь на пресловутой кухне мы его все эти дни высказываем… Дело в том, что ситуацию, пути выхода из нее, надо было решать в первые дни. Не пускать ее на самотек, не замалчивать, поскольку ничего само собой не рассосется, а искать варианты возможного компромисса», – пишет «Республика».

К «политике в деле Джабиева» обращается и блогер Алан Парастаев. Он комментирует обвинения в адрес депутатов в том, что они используют этот кризис в борьбе за власть. Блогер такие претензии считает странными. «Любая война – это просто гигантский ресурс для пользования политиками. А там умирает не один, а сотни, тысячи. И еще термин "использовать", носит негативный оттенок, что не совсем верно. Мне кажется, политик скорее опирается, отталкивается от ситуации, для действий, шагов с целью изменения и неповторения в будущем», – считает Парастаев. По его мнению, в цивилизованных странах в таких случаях и прокурор, и министр внутренних дел сами уходят в отставку. «Но мы же не обычные, мы самые великие. У нас по-другому. Так вот, требуя отставки и выставляя еще ряд требований, политические соратники и сторонники семьи Джабиевых, ограничивают поле деятельности, место борьбы Театральной площадью. Уходить с нее, наверное, и не стоит», – пишет блогер.

Газета «Южная Осетия» публикует комментарий российского политолога Михаила Чернова о внешнеполитических процессах вокруг Южной Осетии. В частности, его попросили прокомментировать возможные шаги Грузии по отношению к Южной Осетии и Абхазии после карабахской войны. «Можно как угодно относиться к нагорно-карабахскому конфликту, но важно, что такая попытка сделана и она успешна. Логично, что надежда на подобный успех появляется и у других игроков, в данном случае у Грузии, желающей покончить с независимостью Южной Осетии и Абхазии», – заявил политолог. Кроме того, Чернов считает, что в сложившихся условиях Грузия будет искать «слабое звено» внутри Южной Осетии и Абхазии. Будут искать точки соприкосновения и пытаться договориться с самыми разными группами. По его словам, новое поколение подрастает с другим, худшим, по сравнению с советским, образованием. «Надо признать, новое поколение не имеет фундаментального образования, реальный кругозор ýже, нет сложного советского опыта, иные жизненные ценности. Поэтому в Грузии могут рассчитывать на другое восприятие своих предложений и исходить из новой ситуации. Конечно, это теоретические предположения, но почему нет?», – цитирует Михаила Чернова газета «Южная Осетия».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия