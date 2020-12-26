Югоосетинский университет стал частью консорциума «Большой Кавказ»

Северо-Кавказский федеральный университет (СКФУ), Югоосетинский университет (ЮОГУ), Абхазский университет, Национальный университет архитектуры и строительства Армении подписали соглашение о создании консорциума «Большой Кавказ».

Совместная работа предполагает развитие научно-образовательного и культурно-гуманитарного сотрудничества в области изучения и преподавания русского языка в Армении, России и самопровозглашенных республиках Южная Осетия и Абхазия.

Вузы-партнеры планируют проводить курсы повышения квалификации и семинары, а также реализацию образовательных программ по русскому языку и русской литературе, в том числе с использованием дистанционных технологий. В планах также проведение международных научно-практических конференций и форумов, создание программ академической мобильности обучающихся и профессорско-преподавательского состава.

Ректор ЮОГУ Вадим Тедеев отметил в беседе с информагентством «Рес», что это знаменательное событие в новейшей истории вуза и выразил уверенность, что консорциум «Большой Кавказ» станет эффективной площадкой для развития и взаимодействия вузов в реализации намеченных планов.

Свои подписи под документом поставили ректор Юго-Осетинского университета Вадим Тедеев, ректор СКФУ Дмитрий Беспалов, ректор Абхазского университета, профессор Алеко Гварамия и ректор национального университета архитектуры и строительства Армении Егиазар Варданян.

Продвижение и укрепление позиций русского языка на международной арене реализуется в СКФУ через разные формы и направления работы, в том числе программы по повышению квалификации учителей русского языка и литературы. Так, в Абхазии и Южной Осетии с 2014 года СКФУ обучил более 2500 педагогов русского языка и литературы, а также тех, кто ведет обучение на русском языке.