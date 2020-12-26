В Чечне в честь 15-летнего сына Рамзана Кадырова назвали спорткомплекс

Премьер-министр Армении Никол Пашинян приглашает парламентские и заинтересованные внепарламентские силы на консультации по вопросу проведения внеочередных парламентских выборов в 2021 году. Об этом он заявил на своей странице в Facebook.

«Сейчас уже очевидно, что оппозиционный процесс с требованием отставки премьер-министра не получил поддержки народа, - написал Никол Пашинян и продолжил: - У оппозиции были все возможности сгенерировать народную поддержку вокруг своего требования: оппозиция обладает колоссальными финансовыми, информационными, организационными ресурсами, у нее были широкие возможности для организации митингов и акций протестов. Но она не только не смогла обеспечить народную поддержку своим требованиям, но и число ее сторонников достигло минимума и уличный процесс сходит на нет. Никто не может сказать, что мы сохранили власть с помощью грубой силы. Напротив, нас обвиняют в излишней мягкости».

Никол Пашинян подчеркивает, что все это, однако, никоим образом не меняет его личного обязательства и обязательства его политической команды «встать перед народом и дать ответ перед народом». Он заверяет, что не цепляется за кресло премьер-министра.

«Но я не могу беспечно относиться к власти, к должности премьер-министра, переданным мне народом. Судьбу этого поста и будущего политического руководства страны должен решить народ путем свободного волеизъявления. И я, как премьер-министр Армении, считаю себя гарантом этого свободного волеизъявления.

Я также готов покинуть пост премьер-министра в результате решения народа. И я могу покинуть пост премьер-министра только по решению народа.

Я также готов продолжить руководство Республикой Армения в это непростое время в случае подтверждения доверия народа.

Есть только один вариант получения ответов на все эти вопросы - проведение внеочередных парламентских выборов. Исходя из вышеизложенного, приглашаю парламентские и заинтересованные внепарламентские силы провести консультации о проведении внеочередных парламентских выборов в 2021 году», - написал премьер-министр Армении.

Напомним, что политические силы, требующие отставки Никола Пашиняна, неоднократно заявляли, что их первоочередным требованием является отставка Пашиняна. Они заявляют, что не согласны на организацию выборов при нынешних властях, поскольку уверены, что выборы будут сфальсифицированы.

Инициатива парламентских и внепарламентских оппозиционные сил «Движение за спасение отечества» выдвинула в качестве единого кандидата в премьер-министры бывшего премьер-министра страны Вазгена Манукяна. Согласно оппозиции, Вазген Манукян, став премьер-министром, приостановит свою партийную деятельность, обязавшись лично не участвовать в предстоящих досрочных парламентских выборах и не претендовать на пост премьер-министра. В то же время он берет на себя обязательство через год провести досрочные парламентские выборы.