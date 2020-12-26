Еще две страны сообщили о случаях нового штамма коронавируса

Испания и Швеция подтвердили несколько случаев заражения новым, более быстро распространяющимся штаммом коронавируса, который ранее был выявлен в Великобритании.

При этом все заболевания связаны с людьми, вернувшимися с британской территории.

За последние дни об обнаружении этого штамма сообщали Франция, Дания, Нидерланды, Италия, Германия и несколько государств за пределами Европы, отмечает «Би-би-си».

Появившиеся неделю назад сведения о новом варианте коронавируса, вызывающего COVID-19, в Англии вынудили десятки стран ввести ограничения на поездки в Великобританию. Ученые тогда отмечали, что новый штамм значительно заразнее, но нет свидетельств, что он вызывает более тяжелое и опасное течение болезни.

Тем временем в Европе Венгрия стала первой страной, в которой началась вакцинация жителей от COVID-19. Государственные СМИ передали, что первым прививку препаратом Pfizer-BioNTech сделал врач одной из больниц Будапешта.

Помимо Венгрии несколько европейских стран, включая Австрию, Польшу, Чехию, Испанию, Данию, Финляндию, Норвегию и Швецию 26 декабря сообщили о прибытии под защитой сил полиции и военных первых партий вакцины Pfizer-BioNTech.

Большинство членов ЕС планировали запустить вакцинацию именно с субботы, 26 декабря, начав с постояльцев домов престарелых старше 80 лет.

«Вакцинация поможет нам постепенно вернуться к нормальной жизни», - подчеркнула недавно глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Во многих частях Европы наблюдается новый всплеск коронавирусной инфекции, что побуждает власти возвращаться к строгим карантинным мерам, ограничивая торговлю, работу кафе и ресторанов, предприятий сферы услуг и учреждений образования.