Из Сирии в Россию возвращены 19 детей в возрасте от 3 до 15 лет

В Россию из Сирии возвращены еще 19 российских детей, передает «Интерфакс» со ссылкой на уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.

Самолет Минобороны России с детьми в возрасте от 3 до 15 лет совершил посадку в подмосковном аэропорту Чкаловский. По данным Кузнецовой, дети вывезены с территории лагерей беженцев Аль-Холь и Рож.

После обследований и карантина дети будут переданы родственникам и уедут в четыре региона РФ - Дагестан, Башкортостан, Саратовскую и Кемеровскую области.