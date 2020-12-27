В Минске впервые с августа не организован марш протеста 

Распространение векторной вакцины от коронавируса нового типа, разработанной учеными Оксфорда совместно с корпорацией AstraZeneca, может начаться в Великобритании уже 4 января. До конца года она должна получить одобрение властей. Об этом сообщает газета Sunday Times со ссылкой на высокопоставленных чиновников британского правительства.

Оксфордская вакцина долгое время считалась лидером в мировой гонке по созданию препарата профилактики COVID-19. Однако в ходе третьей стадии испытаний её эффективность оказалась значительно ниже, чем у конкурентов - около 70 процентов, и около 55 процентов для бессимптомных случаев. После этого создатели начали испытывать разные дозировки препарата и изучать возможность использовать его совместно с другими аденовирусными вакцинами, например - российской "Спутник V".

В интервью Sunday Times глава AstraZeneca Паскаль Сорио заявил, что компании удалось подобрать дозировку вакцины, эффективность которой должна составить около 95 процентов, как у конкурирующих рнк-вакцин. Если этого удастся добиться, преимуществом препарата будет его низкая, по сравнению с конкурентами, цена, и возможность хранения при температурах от двух до семи градусов Цельсия, а не -20 - -70, как у препаратов Moderna и Pfizer.

Оксфордская вакцина в больших количествах заказана странами Евросоюза, Великобританией, Индией и другими крупными странами, её успешные испытания и одобрение властями могли бы значительно ускорить массовую иммунизацию населения.

Сейчас в США зарегистрированы вакцины Pfizer и Moderna, в России - не завершившие испытания «Спутник V» и «ЭпиВакКорона», в ЕС и Великобритании - Pfizer, в Китае происходит массовая вакцинация местными препаратами.