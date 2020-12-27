Трамп не подписал законопроект о помощи в связи с пандемией

Президент США Дональд Трамп не подписал принятый ранее обеими палатами Конгресса законопроект о помощи в связи с пандемией и финансировании правительства до наступления воскресенья, в результате чего срок выплаты дополнительных пособий по безработице истек - сообщает «Голос Америки».

Согласно законопроекту, о котором договорились демократы и республиканцы после длительных обсуждений, каждому американцу будет выплачено 600 долларов (для тех, кто зарабатывает больше 75 тысяч долларов в год, предусмотрены меньшие суммы).

Ранее на этой неделе Трамп подверг законопроект резкой критике и в субботу дал понять, что по-прежнему возражает против него. Он в частности выступил за выплату каждому американцу по 2 тысячи долларов и раскритиковал ряд иных положений законопроекта. При этом Трамп не заявлял ранее, что наложит на него вето.

Избранный президент Джо Байден призвал Трампа подписать законопроект.

Если Трамп не подпишет документ, федеральному правительству грозит частичное закрытие в ночь на вторник. Конгресс может в понедельник принять отдельный документ о временном финансировании правительства на несколько дней или недель.

Ранее Трамп наложил вето на законопроект об оборонном бюджете на будущий год – объемом в 740 миллиардов долларов.​ Как сказал президент, он принял такое решение, поскольку документ, по его мнению, не предусматривает критически важных мер для национальной безопасности. «Это подарок Китаю и России», – подчеркнул глава Белого дома.

Члены Палаты представителей планируют в понедельник преодолеть вето Трампа на законопроект, который, помимо прочего, расширяет санкции против проекта газопровода «Северный поток-2». Для преодоления вето необходимо две трети голосов в каждой из палат; ранее за его принятие голосовало более двух третей конгрессменов и сенаторов, так что может произойти первое за почти 4 года президентства Трампа преодоление президентского вето.