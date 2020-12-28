2020-й и тбилисцы – чем запомнился жителям грузинской столицы уходящий год? Пандемия, самоизоляция, безработица – это то, что, конечно, вспоминает практически каждый, но было ли что-то хорошее?

– Каким для вас был 2020-й?

Георгий: Он был очень унылым и очень непредсказуемым – в том смысле, что мало кто думал, что этот год так затянется, все будут дома и все будет так печально. Остается только надеяться, что все будет хорошо.

– А вы можете вспомнить какое-нибудь хорошее событие 2020-го, что-нибудь хорошее?

Георгий: Хорошее? Можно отметить, что сидя дома можно было заняться саморазвитием, какие-то курсы пройти, что-то изучить. В принципе, этим я и занимался.

Анна Джмухадзе: Ужасным. Пандемия, люди умирали. Дай Бог, чтобы этот лучше был.

– А что-нибудь хорошее вспомнить можете?

Анна Джмухадзе: Ничего хорошего. Как и для всех – страх, сын заболел, семья еле спаслась.

Георгий Кацитадзе: Лично для меня это был хороший год, но в целом, конечно, это был тяжелый год для всех. Не только в Грузии, но и в мире. Самое главное, что нас беспокоит и сегодня – ковид-инфекция, которая очень плохо повлияла на весь мир. Мы потеряли множество людей. Хорошее? По правде сказать, ничего – по крайней мере, такое, чтобы затронуло всех – нет.

Мариам Ахвледиани: Очень тяжелый. Эти беспорядки, вирус… Плохой год был, не понравился.

– А хорошее что-нибудь можете вспомнить?

Мариам Ахвледиани: Особо и нечего. Но я все-таки думаю, что наступающий год будет лучше. Надеюсь, что все будут здоровы, что год будет спокойным и мирным. Больше ничего и не надо.

Мужчина: Даже и спрашивать не стоит о том, каким был этот год.

Лана Адамян: Каким был 2020-й? Странным, тяжелым и… особенным. Думаю, что что-то позитивное всегда можно найти, это зависит от характера. Но я бы, конечно, хотела, чтобы следующий год был для всех лучше.

– А что хорошего принес этот год?

Лана Адамян: Наверное, то, что я много времени проводила с семьей. Ежедневная жизнь была полна общения с ними. Вот это и было хорошее, наверное.

Женщина: Несмотря на то, что я была пенсионером, я работала, но лишилась этой возможности. Все что-то да делали, а сейчас вокруг одни безработные. А из-за этой безработицы люди потеряли друг друга. Из-за безденежья люди стесняются друг друга, не видятся. Дай Бог, чтобы 2021 год стал действительно хорошим, особенным.

Тамила Кенкебашвили: В целом, разумеется, это был тяжелый год. Слава Богу, мне удалось сохранить работу. Я продолжаю работать дистанционно. В этом году самой главной (проблемой) было именно не остаться без работы.

– А хорошие новости в этом году были?

Тамила Кенкебашвили: Хорошее – это, что мы смогли больше времени уделить семьям. Но главное, хорошо, что этот год заканчивается, наконец.

Мужчина: Если не брать во внимание последние три месяца, когда началась эта эпидемия, год был неплохим. Это, разумеется, создало трудности. Особенно пожилым людям. А в целом год был нормальный.

Саломе Микеладзе: За все мое существование этот год был, наверное, самым сложным. То, что мне помогло справиться – во время пандемии я занялась саморазвитием, и вместо того, чтобы закрыться в себе, постаралась максимально использовать это время. Поэтому меня это особо не затронуло.

Папуна Кавтарадзе: Этот год был не очень хорошим. Пандемия все испортила. Но в моей жизни что-то хорошее все-таки происходило. Очень обломно, что после 9 нельзя ходить по улицам. Надеюсь, 2021-й будет намного лучше.